Жители Химок озеленили микрорайон Левобережный в рамках акции «Всей семьёй»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Жители Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» озеленили микрорайон Левобережный. Об этом сообщили в пресс-службы администрации городского округа.
Саженцы сирени были высажены на территории около школы №26. В акции приняли участие школьники вместе с родителями, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Жительница микрорайона Елена Жукова поделилась, что такие инициативы позволяют делать город красивее и комфортнее для жизни. Она приняла участие в акции вместе со своими детьми, которые были рады поучаствовать в озеленении территории около своей школы.
Депутат Спирина отметила, что сирень позволяет улучшить экологическую обстановку за счёт способности очистить воздух от пыли и вредных веществ. А ещё это растение неприхотливо и будет радовать жителей своим цветением и приятным ароматом.
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«Мы очень рады, что на акцию пришло так много людей. Это показывает, что жители Химок неравнодушны к своему городу и готовы принимать активное участие в его благоустройстве. Такие экологические акции не только делают наш город красивее и экологичнее, но и объединяют людей, способствуют формированию чувства коллективной ответственности за окружающую среду», – отметила Каныгина.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Жительница микрорайона Елена Жукова поделилась, что такие инициативы позволяют делать город красивее и комфортнее для жизни. Она приняла участие в акции вместе со своими детьми, которые были рады поучаствовать в озеленении территории около своей школы.
Депутат Спирина отметила, что сирень позволяет улучшить экологическую обстановку за счёт способности очистить воздух от пыли и вредных веществ. А ещё это растение неприхотливо и будет радовать жителей своим цветением и приятным ароматом.
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Анастасия Чинкова