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Жители Химок озеленили микрорайон Левобережный в рамках акции «Всей семьёй»

21 сентября 2024, 19:22
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» озеленили микрорайон Левобережный. Об этом сообщили в пресс-службы администрации городского округа.
Саженцы сирени были высажены на территории около школы №26. В акции приняли участие школьники вместе с родителями, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Мы очень рады, что на акцию пришло так много людей. Это показывает, что жители Химок неравнодушны к своему городу и готовы принимать активное участие в его благоустройстве. Такие экологические акции не только делают наш город красивее и экологичнее, но и объединяют людей, способствуют формированию чувства коллективной ответственности за окружающую среду», – отметила Каныгина.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница микрорайона Елена Жукова поделилась, что такие инициативы позволяют делать город красивее и комфортнее для жизни. Она приняла участие в акции вместе со своими детьми, которые были рады поучаствовать в озеленении территории около своей школы.

Депутат Спирина отметила, что сирень позволяет улучшить экологическую обстановку за счёт способности очистить воздух от пыли и вредных веществ. А ещё это растение неприхотливо и будет радовать жителей своим цветением и приятным ароматом.

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«Умирающая страна»: в США указали на серьёзную проблему Украины
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряла свыше половины населения
21 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина находится в умирающем состоянии, поскольку она потеряла значительную часть своего населения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что страна умирает из-за потери 50% своего населения. Большое количество жителей страны покинули её, обосновалась за рубежом и, вероятно, уже не вернуться на Родину. Также огромные потери ежедневно несут ВСУ в ходе боевых действий.

Аналитик подчеркнул, что погибшим военным в среднем от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы оставить после себя детей, но сейчас ситуация складывается так, что общество стареет, а вместе с ним умирает страна.

Джонсон призвал Запад признать эту проблему. Однако подчеркнул, что в данный момент нет способа для того, чтобы вернуть Украину к жизни.

В августе президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения. А председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день страну пытаются покинуть около 200 мужчин призывного возраста.

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Экологическая акция «Всей семьёй» прошла во всех микрорайонах Химок
21 сентября 2024, 19:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Во всех микрорайонах Химок прошла экологическая акция «Всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В акции приняли участие сотни жителей Химок, депутаты местного Совета депутатов, активисты и общественники.

Одной из самых массовых локаций стала территория жилого комплекса «Солнечная система», где высадили саженцы сирени. адрес выбрали сами жители округа, проголосовав в Telegram-канале главы округа Дмитрия Волошина.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова выразила благодарность всем неравнодушным жителям округа, которые приняли участие в экологической акции.

В общей сложности в Химках были высажены 255 саженцев сирени и ещё 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подчеркнул, что проведение такой акции в Год семьи стало прекрасной возможностью объединить всех членов семьи.

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#семьи
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#саженцы
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В день акции «Всей семьёй» в Луневском высадили 40 саженцев сирени
21 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки прошла экологическая инициатива под названием «Всей семьёй». Мероприятие охватило семь микрорайонов местного самоуправления. Например, в Луневском районе местные жители посадили 40 саженцев сирени. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Присоединиться к акции могли все желающие. Приятно видеть, что многие пришли на высадку саженцев семьями», – прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В Лунёвском к мероприятию приобщились десятки неравнодушных граждан и сотрудники местного управления. Они посадили сирень рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково. Это место было выбрано жителями в результате открытого голосования, которое проводилось в телеграм-канале главы округа Дмитрия Волошина.
«Спасибо администрации за возможность сделать наш округ лучше», – поделилась жительница деревни Клушино Ирина Борзова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В день проведения мероприятия «Всей семьёй» в семи микрорайонах Химок было высажено 255 кустов сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Местная администрация обеспечила жителей нужным инвентарем: перчатками, ведрами, лопатами и саженцами.

Прежде сообщалось, что в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип.

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#химки
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Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы
21 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/SeventyFour

Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что русский язык останется обязательным предметом для поступления в вузы по всем специальностям. Согласно информации ведомства, в списке обязательных испытаний также значится профильный предмет из списка обязательных, выбираемых высшим учебным заведением, и один-два профильных предмета из оставшихся в перечне на выбор поступающего или вуза.

Отмечается, что абитуриенты по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в исключительных случаях — по четырем).

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#экзамены
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«Он ее уничтожил»: как жена Кличко из США потеряла дочь, стала наркоманкой и лишилась карьеры
21 сентября 2024, 18:31

Фото: соцсети Х. Панеттьери

Бывшая супруга украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери, наконец, призналась в том, какие испытания принес ей брак со спортсменом. В интервью она рассказала о своих безуспешных попытках вновь начать новую жизнь. Оказалось, что после разрыва с Кличко она страдает алкоголизмом и наркоманией. О том, как сложилась жизнь бывшей жены боксера и за что он лишил ее дочери расскажет редакция «Радио 1».

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери


На момент их судьбоносной встречи Владимир Кличко был не просто знаменитостью, а настоящей иконой бокса. Будучи уже мировым чемпионом в тяжелом весе и Олимпийским победителем, он пользовался популярностью по всему миру и, конечно, привлекал внимание представительниц прекрасного пола. Хайден – актриса с итальянскими корнями, тоже имела блестящую карьеру.

Встреча Кличко и Панеттьери состоялась в 2009 году перед Новым годом. Высокий спортсмен впечатлил 20-летнюю Хайден, несмотря на разницу в возрасте.

В 2013 году пара объявила о помолвке, и актриса получила шикарное кольцо с бриллиантом. Однако свадебные планы нарушила политическая обстановка на Украине. Хайден вскоре сообщила о беременности, и в 2014 году у пары родилась дочка Кайя-Евдокия.

Спустя четыре года их отношения подошли к концу.


Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Депрессия, развод и утрата родительских прав


Для Хайден материнство стало источником затяжной послеродовой депрессии. Когда дочери исполнилось 8 месяцев, актриса решила лечь в клинику, пропустив съемки нескольких эпизодов в популярном американском сериале. Спустя полгода она вернулась к обычной жизни, но восстановить отношения с Кличко не удалось, и ей снова понадобилась медицинская помощь.

Согласно источникам, в доме часто возникали скандалы, а Панеттьери старалась заглушить свои переживания в близлежащем баре. Молодые родители не могли найти общий язык, что истощало психическое состояние актрисы. Упоминания о ее склонности к алкоголю появились еще до встречи с супругом, но после родов ситуация усугубилась.

В 2016 году супруги последний раз появились вместе на мероприятии, а спустя несколько месяцев они объявили о разрыве. Тогда Кличко добился единоличной опеки над дочерью на фоне доказательств алкогольной зависимости Хайден. Сейчас девочке 9 лет, она живет с отцом и бабушкой в Киеве, тогда как мать видела ее лишь несколько раз.

«Это он ее уничтожил. Он отобрал у нее все», — рассказывали журналистам знакомые актрисы.

Борьба с зависимостями и смерть брата


После того как актриса потеряла и мужа, и дочь, её жизнь превратилась в хаос. Сначала, пытаясь залечить душевные раны, она искала утешение в ночных клубах и барах. Завела отношения с актером Брайаном Хикерсоном, но этот выбор оказался неудачным – за полтора года совместной жизни ей несколько раз пришлось вызывать полицию из-за угроз избранника.

Экс-супруга Кличко долго работала с психотерапевтом и лишь в 2022 году заявила о стойком трезвом состоянии. Однако её надежды разрушились, когда в 2023 году младший брат Янсен внезапно скончался от синдрома бычьего сердца.
«Когда я его потеряла, я ощутила, что утратила часть себя», — призналась звезда через полтора года.

В настоящее время Хайден заявила, что готова написать мемуары, в которых расскажет свою версию разрушенной жизни.

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Чернышов опроверг слова о полной блокировке YouTube
Вице-спикер ГД Чернышов опроверг якобы его слова о полной блокировке YouTube
21 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/anyaberkut

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг распространяемое якобы от него заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после того, как блогеров подключат к монетизации на российских видеохостингах. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, кто-то в целях провокации исказил его слова.
Депутат пояснил, что он лишь поделился в беседе с NEWS.ru своими прогнозами, как в России будут развиваться различные видеохостинги, а после «кто-то взял для хайпа или намеренной провокации» и исказил его.

В комментарии для РИА Новости Чернышов добавил, что YouTube — очень популярный видеохостинг и при идеальном раскладке, как и другие сервисы, должен быть открыть работать без каких-либо ограничений.

Вице-спикер Госдумы также отметил и одно «но».
«Если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу», — сказал Чернышов.
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#youtube
#депутат
#новости
#интернет
#соцсети
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Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»
Актер из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» Моргунов умер на 44-м году жизни
21 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 43 лет скончался Владимир Моргунов, российский актер театра, кино и сериалов. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в социальной сети.
Обстоятельства и причины смерти Моргунова не разглашаются. Уточняется, что прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Кто в доме хозяин?». Последние годы жизни артист работал ведущим на различных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#прощание
#артист
#актёр
#театр
#сериал
#смерть
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IT-эксперт Полунин рассказал россиянам о способах защиты от заминированных гаджетов
IT-эксперт Полунин назвал способы защиты от заминированных гаджетов
21 сентября 2024, 16:54

Фото: iStock/Ivan Marjanovic

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров, унесшие жизни более трёх десятков человек. Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин перечислил способы защиты от заминированных гаджетов.
Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, предварительные сведения указывают на то, что взрывы произошли из-за большого количества сообщений на арабском языке, которые одновременно были отправлены на пейджеры. Взрывной механизм активировался, когда люди брали устройства в руки.

В Израиле после этого случая заявили, что потенциально все современные гаджеты могут быть уязвимы. Однако Полунин поспешил успокоить общественность, отметив, что для обычных людей риск отстаётся низким за счёт многоуровневых мер безопасности в местах массового скопления людей.

IT-аналитик отметил, что системы искусственного интеллекта постоянно анализируют поведение пассажиров, поэтому могут оперативно оповестить правоохранительные органы о подозрительных действиях.

Однако часть специалистов всё-таки обеспокоена новым типом взрывчатого вещества, который использовался в Ливане. Они могут оставаться незамеченными для существующих методов обнаружения.

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#гаджеты
#защита
#безопасность
#взрывчатка
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«Готовьтесь к худшему»: на Украине обратились к гражданам с серьёзным предупреждением
Депутат Рады Ясько призвала граждан готовиться к тяжёлой зиме
21 сентября 2024, 16:26

Фото: iStock/TebNad

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины готовиться к тяжёлой зиме. Её слова приводит местное издание «Страна.ua».
Она подчеркнула, что зимой ожидаются регулярные отключения электричества. Депутат призвала граждан готовиться к худшему, а именно длительному нахождению без света.

По словам Ясько, помощи, предоставляемой западными союзниками, не хватит на полное восстановление энергообеспечения Украины.

Несколькими днями ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, поэтому население в зимнее время может остаться без отопления и воды.

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#украина
#верховная рада
#электричество
#население
#депутат
#финансирование
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