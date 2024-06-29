В Химках устроили пикник для семей участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках прошел «Пикник Победы» для участников специальной военной операции и их семей в усадьбе Середниково. Гостям предложили множество развлечений, включая конные прогулки и мастер-классы.
Для участников провели экскурсию по комплексу натурных декораций «Пилигрим Порто», с историческими строениями XVIII века, что особенно впечатлило детей. Семьи также прокатились на лошадях, увидели старинную церковь, парк с прудами, оранжерею и готический каретный сарай.
На мастер-классах гости могли рисовать, использовать 3D-ручки, проходить квесты и заплетать косички. «Огромное спасибо за отдых на свежем воздухе. Дети счастливы, это самое главное», — сказала Надежда, жена участника СВО.
В завершение мероприятия для гостей организовали фуршет с домашним пловом и шашлыками.
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На мастер-классах гости могли рисовать, использовать 3D-ручки, проходить квесты и заплетать косички. «Огромное спасибо за отдых на свежем воздухе. Дети счастливы, это самое главное», — сказала Надежда, жена участника СВО.
В завершение мероприятия для гостей организовали фуршет с домашним пловом и шашлыками.
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Артем Кузьмин