Химкинский сурдоспортсмен Соболев стал призёром чемпионата страны по боулингу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Сурдоспортсмен из Химок Александр Соболев стал призёром чемпионата России по боулингу. По результатам соревнований он занял третье место, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсмен физкультурно-спортивного клуба «Благо» представлял округ в составе сборной Московской области. По сумме 24 игр он набрал 4266 очка.
Кроме того, в сборной выступили Илья Балашов и Олег Хлыбов. В командных соревнованиях они заняли пятое место.
Всего за медали турнира боролись более 50 спортсменов из 13 регионов страны.
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«Бронза – это всего лишь ступень на пути к вершине. Моя страсть к боулингу и жажда победы только усилятся. Сегодня я радуюсь бронзовой награде, но завтра пойду за золотом», – поделился планами спортсмен.
Кроме того, в сборной выступили Илья Балашов и Олег Хлыбов. В командных соревнованиях они заняли пятое место.
Всего за медали турнира боролись более 50 спортсменов из 13 регионов страны.
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Лора Луганская