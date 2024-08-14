Химкинские ветеринары спасли редкую летучую мышь

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли летучую мышь, относящуюся к виду двухцветный кожан — это самый редкий вид летучих мышей из обитающих в столичном регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Необычное животное принесли на ветстанцию местные жители. Оказалось, что это самец двухцветного кожана и у него сломано крыло. Животному оказали первую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.Сейчас маленького пациента направили в Центр реабилитации рукокрылых, там животное будет находиться в комфортных условиях и под наблюдением и опекой высококвалифицированных специалистов-хироптерологов.
В министерстве отметили, что летучих мышей боятся не стоит, напротив, они полезны, как как поедают насекомых. А если такая мышь случайно залетит в дом, то выпроваживать её нужно в перчатках, чтобы не получить укус.
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