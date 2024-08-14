Химкинские ветеринары спасли редкую летучую мышь

Современный мир невозможно представить без гаджетов и искусственного интеллекта. Дети уже в раннем возрасте обладают навыками пользования различными приложениями и социальными сетями. Ученые из Канады провели исследование и заключили, что использование ребенком устройств в возрасте 3,5 лет провоцирует проявления гнева и истерик.