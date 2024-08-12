Депутат Чернышов призвал ужесточить наказание для хозяев за нападение животных

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание хозяев за нападение их домашних животных на кого-либо.
Он объяснил, что нападение питомцев из-за ненадлежащего присмотра хозяев и неправильного воспитания угрожает безопасности окружающих.
Тем временем Мосгордума подготовила поправки к законопроекту об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.
Ранее в пресс-службе Минтранса Подмосковья напомнили о том, что пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком.
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«Если судом будет установлено, что собакой причинён, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечён к уголовной ответственности согласно УК России. Полагаю, что в действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны», — приводит RT письмо депутата на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.
Тем временем Мосгордума подготовила поправки к законопроекту об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.
«Предлагается установить административную ответственность за: невыполнение пользователем СИМ обязанностей в связи с ДТП, употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции; передачу управления СИМ лицу в состоянии алкогольного или иного опьянения; использование во время движения пользователем СИМ, велосипедистом телефона», – приводит АГН «Москва» слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Ранее в пресс-службе Минтранса Подмосковья напомнили о том, что пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком.
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Мелисса Тимофеева