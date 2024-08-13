На севере Подмосковья нашли львёнка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Живого двухмесячного львёнка обнаружили на севере Московской области местные жители, ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Львёнка-найдёныша осмотрели специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Они выяснили, что малыш здоров, вполне упитан и шесть у него чистая. Однако ни чипа, ни каких-либо других отметок, позволяющих определить, откуда в Подмосковье взялся этот львёнок, на детёныше не было», — говорится в сообщении.На время выяснения всех обстоятельств львёнка отправили в местный центр реабилитации животных. Там он находится в закрытом вольере. Отмечается, что в центре реабилитации для львёнка созданы максимально комфортные условия, но он испытывает сильный страх и проявляет агрессию, поэтому к нему требуется особый подход.
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Лев Каштанов