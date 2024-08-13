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На севере Подмосковья нашли львёнка

13 августа 2024, 15:45
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Живого двухмесячного львёнка обнаружили на севере Московской области местные жители, ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.


«Львёнка-найдёныша осмотрели специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Они выяснили, что малыш здоров, вполне упитан и шесть у него чистая. Однако ни чипа, ни каких-либо других отметок, позволяющих определить, откуда в Подмосковье взялся этот львёнок, на детёныше не было», — говорится в сообщении.
На время выяснения всех обстоятельств львёнка отправили в местный центр реабилитации животных. Там он находится в закрытом вольере. Отмечается, что в центре реабилитации для львёнка созданы максимально комфортные условия, но он испытывает сильный страх и проявляет агрессию, поэтому к нему требуется особый подход.

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#московская область
#подмосковье
Глава АИДТ Ветров предложил мониторить цены на цветы перед Днём знаний
13 августа 2024, 15:55

Фото: iStock/Lordn

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг для предотвращения необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний.
Также, по его мнению, необходимо выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.

«Повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита. Прошу оценить идею о выпуске рекомендаций для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов для учителей с фиксированной розничной ценой для предотвращения фактов спекуляции», — приводит RT обращение Ветрова на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова.

До этого сообщалось, что россияне стали потреблять больше мясных изделий. Так, в 2023 году количество потребляемого мяса выросло на 4,2% в сравнении с показателями 2022 года. Как пишут argumenti.ru, глава Национальной мясной ассоциации объясняет это доступностью продукта. Кроме того, на доступность мяса влияет и цена.

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Солдата-срочника арестовали на 20 суток из-за шашлыка
Солдат-срочник покинул часть, чтобы пожарить шашлык в Челябинской области
13 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Oksana Starostina

Солдат-срочник покинул часть, чтобы пожарить шашлык. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 7 июля в Челябинской области. Рядовой без разрешения командования ушёл из военной части в Чебаркуле и отсутствовал порядка трёх часов.

В результате его обвинили в самовольном оставлении части, а материалы дела отправили в Магнитогорский гарнизонный военный суд. Там он отрицал, что покинул часть самовольно. Однако его сослуживцы во время дачи показаний рассказали, что солдат действительно отсутствовал, а причиной его ухода стал шашлык, который он решил пожарить на природе.

После рассмотрения дела рядового арестовали на 20 суток и отправили на гауптвахту.

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#арест
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Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска
Специалист «Работа.ру» Санина рекомендовала оформить больничный
13 августа 2024, 15:33

Фото: iStock/Choreograph

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.
В таком случае, по её словам, дни отпуска либо перенесутся на другое время, либо продляться.

«При нахождении в РФ больничный в отпуске открывается также, как и в другое время. В случае, когда болезнь застала вас за рубежом, вам нужно обратиться в местное медучреждение, чтобы подтвердить временную нетрудоспособность и собрать пакет необходимых документов. Потом их нужно будет предоставить в российском медучреждении. Также желательно оповестить работодателя о сложившейся ситуации и новых обстоятельствах», — отметила в беседе с RT Санина.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке группа уводенных сотрудников получила больше денег, чем полагалось после вмешательства прокуратуры. Так, недобросовестный работодатель не соблюдал закон и в день увольнения сотрудникам не предоставил денежные выплаты.

«Прокурор внес директору предприятия представление с требованием устранить и не допускать впредь выявленные нарушения федерального законодательства», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

После этого бывшим работникам предоставили компенсацию суммой больше за несвоевременную выплату.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.

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#рф
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Расписание на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 17-19 и 24-26 августа
13 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

График движения некоторых электричек МЦД-2, а также Рижского и Курского направлений будет меняться по выходным дням августа из-за работ на станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические окна для проведения работ по развитию инфраструктуры на станции Царицыно назначены на период с двух часов ночи 17 августа до двух часов ночи 19 августа и на такое же время с 24 по 26 августа. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления или длина маршрута, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте ЖД или с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

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В Подмосковье уже приняли более 940 жителей Курской области
13 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье из Курской области со времени обострения ситуации в приграничных районах приехали более 940 жителей. В их числе - 700 детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На сегодня Московская область приняла уже более 940 человек, среди которых свыше 700 детей. Людей принимают в пунктах временного размещения, обустроенных в городах Клин, Пушкино, Егорьевск, Подольск, Ступино, Люберцы и Коломна», – рассказали ТАСС в ведомстве.
Там пояснили, что прибывающих встречают сотрудники МЧС и помогают разместиться на новом месте. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

В пресс-службе добавили, что только во вторник в Подмосковье прибыли около 200 курян, в том числе 162 ребёнка.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв объявил, что Московская область принимает детей из Курской области, покинувших дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

Прибывшие располагаются в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. В медучреждениях Подмосковья подготовлен коечный фонд.

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#московская область
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Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область
13 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР по МО

Фуру с гуманитарным грузом отправили из Реутова в Курскую область, в сборе приняли участие неравнодушные жители округа, подмосковные предприниматели и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Как рассказал спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, партийцы передали курянам бытовую технику для пунктов временного размещения беженцев.

«Отправили генераторы, стиральные машины, холодильники. В поставку включили также товары первой необходимости, продукты, бутилированную воду и средства личной гигиены», — сказал Игорь Брынцалов.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.

Отмечается, что гуманитарную помощь для Курской области собрали и отправили своими силами и некоторые окружные отделения «Единой России». Например, из Зарайска курянам привезли товары первой необходимости и постельные принадлежности.

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#гуманитарная помощь
#реутов
#игорь брынцалов
#единая россия
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Дубненский завод представил свои беспилотники на форуме «Армия-2024»
13 августа 2024, 14:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Участником X Международного военно-технического форума «Армия-2024» стал завод компании «Кронштадт», расположенный в Дубне, на выставке в рамках форума он представляет беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э» в масштабе 1:10. А в открытой экспозиции VIP-зоны II размещены полноразмерные макеты БПЛА большей продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» и полноразмерный макет скоростного ударного БПЛА «Гром», — рассказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Международный военно-технического форума «Армия-2024» проходит на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе с 12 по 14 августа.

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В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области
13 августа 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

В Серпухове начали собирать гуманитарную помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Старт акции «Курск, мы рядом» дали на стадионе «Спартак» волонтёры и молодёжный актив муниципалитета. Серпуховичи несут продукты, предметы первой необходимости, воду и медикаменты. Все это будет направлено в распределительный центр, а затем передано курянам. Продукты с длительными сроками хранения, детское питание, средства гигиены, одежду и обувь обирают сейчас в пяти волонтёрских штабах округа», – рассказали в администрации.
Там добавили, что постоянные пункты сбора гуманитарной помощи расположены по адресам: Серпухов, ул. Горького, д. 5Б (Молодёжный центр «Патриот») ежедневно с 09.00 до 19:00; Протвино: ул. Школьная, д. 2 (пн-пт, с 9:00 до 17:00); Лесной бульвар, д. 2 (пн-пт с 9:00 до 17:00, пункт открыт до сентября); ул. Гагарина, д. 10 с 10:00 до 19:00 (сб-вс, только по звонку 8 (962) 937-10-42), Пущино, проспект Науки, д.7, Центр культурного развития «Вертикаль» (пн-пт с 9:30 до 21:00).

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#серпухов
#гуманитарная помощь
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#спецоперация
#курская область
#подмосковье
#московская область
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В Химках продолжают подготовку домов к холодам
13 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону проводится в городском округе Химки, плановые работы касаются как систем теплоснабжения, так и состояния крыш, подвалов и фасадов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Коммунальные службы, управляющие компании проводят работы согласно установленному графику», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отмечается, что до начала холодов на территории округа Химки в порядок приведут 1443 многоквартирных дома. Предусмотрены фасадные работы, а также приведение в надлежащее состояние кровель, чердаков, подвалов, подъездов и инженерных систем. Трубы горячего водоснабжения промоют и проверят на протечки, заменят счётчики и запорно-регулирующую арматуру, обновят изоляцию трубопроводов и проведут техобслуживание циркулярных насосов.

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