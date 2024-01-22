Химкинским детсадовцам вернут пса Филю

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Воспитанникам детского сада «Калинка» в Химках вернут их любимца – пса Филимона. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Она рассказала, что комиссия, которая на днях посетила садик, обнаружила, что собака живет на его территории несколько лет. По правилам это недопустимо, отметила подмосковный детский омбудсмен. Собаку отвезли в приют.
Она призвала детсадовцев и родителей не переживать, так как администрация пообещала, что Филя скоро вернётся.
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«Согласитесь, пса, который находится в контакте с детьми, необходимо обследовать и сделать прививки. Но дети уже привязались к животному, а Филя за столько лет стал настоящим другом для ребятни и их родителей. Как сказал мне сегодня глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, Филе построят новую тёплую будку», – написала Мишонова в своём телеграм-канале «Осторожно, дети!».
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Лора Луганская