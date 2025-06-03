Hindustan Times: Индии необходимо создать свою медиаплатформу по примеру RT
Индии необходимо создать собственную медиаплатформу по примеру телеканала RT. Так считают журналисты издания Hindustan Times.
По мнению представителей прессы, Индии следует разработать и утвердить собственную концепцию информационной безопасности.
«Пример каналов RT и Al Jazeera показывает, чего могут достичь страны с гораздо меньшим ресурсом «мягкой силы» при наличии целевых инвестиций», — говорится в статье.
В статье авторы подчёркивают, что точка зрения Индии, выраженная чётко и аргументированно, должна быть услышана в мировом информационном поле.
Ранее глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре заявил, что работа RT улучшает имидж РФ на международной арене. Он подчеркнул, что телеканал помогает лучше понять Россию, которая всегда поддерживала развивающиеся страны и их стремление к независимости и суверенитету.