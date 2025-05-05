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Жители ФРГ и Австрии рассказали RT об отношении к СССР и разгрому нацизма

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Сотни жителей ФРГ и Австрии прислали RT письма с воспоминаниями и семейными рассказами об их отношении к Советскому Союзу и разгрому нацизма.
Участники проекта рассказали о разрушении стереотипов о «страшных русских», которые были навязаны геббельсовской пропагандой, а также о том, как встречали бойцов-освободителей в Берлине. Жители европейских стран отдельно отметили доброту советских солдат и их готовность прийти на помощь.

Некоторые из воспоминаний, оформленных на треугольных конвертах, RT опубликовал в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что издание с помощью нейросетей воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.

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Эксперт назвал преимущества российских мессенджеров на фоне отключения Skype
05 мая 2025, 17:57

Фото: istockphoto / Valeriy_G

Российские аналоги Skype и зарубежных мессенджеров демонстрируют высокую надёжность и имеют ряд преимуществ, включая независимость от иностранных поставщиков.
Об этом заявил в интервью NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, развитие отечественного IT-сектора позволяет предлагать конкурентоспособные решения, способные обеспечить стабильную работу в условиях ухода западных компаний с российского рынка.

«Отечественные решения независимы от иностранных вендоров, что обеспечивает стабильность работы в условиях ухода западных компаний. Многие мессенджеры предлагают развертывание на собственных серверах и используют сквозное шифрование, что особенно важно для отраслей с высокими требованиями к конфиденциальности», — сказал он.

Щербаченко также отметил, что отечественные платформы легко интегрируются с локальными сервисами, такими как электронная почта и облачные хранилища. Кроме того, использование российских решений способствует поддержке национальной IT-отрасли и снижает технологическую зависимость от зарубежных производителей.

«Российские разработчики быстрее реагируют на запросы пользователей и могут предложить доработки под конкретные нужды компаний. Использование российских платформ поддерживает местную IT-индустрию и снижает зависимость от зарубежных технологий», — отметил Щербаченко.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уведомила пользователей о скором завершении работы Skype. Сервис окончательно прекратит функционировать 5 мая 2025 года, после чего пользователям будет предложен переход на Microsoft Teams.

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С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование
#сервис
#it
#развитие
#мессенджеры
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Запашный высказался об инициативе запретить лошадей на улицах Москвы
Аскольд Запашный раскритиковал идею о запрете лошадей на улицах Москвы
05 мая 2025, 17:55

Аскольд Запашный (фото: Telegram @askzap)

Худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.
Запашный заявил, что считает любые запреты плохой идеей, только если это не касается преступной деятельности. Он отметил, что в случае обнаружения неблагоприятной ситуации следует её регламентировать и сделать так, чтобы в определённых условиях всё было в порядке, а следить за исполнением должен надзорный орган. А введение запретов приведёт лишь к тому, что пострадает много людей и животных.

Артист добавил, что многие конные хозяйства в России сейчас находятся в тяжёлом положении, поэтому введение такого запрета только ухудшит ситуацию.

«Я ездил по разным конным хозяйствам РФ. Очень часто видел, к сожалению, бедствующие конные хозяйства. Если речь в данном случае идёт о беспокойстве якобы о самих животных, что их мучают или что с ними делают, это одно. Если вопрос о том, чтобы на улицах города не было лошадей, то это странно. Человек должен взаимодействовать с животными», – заключил Запашный в беседе с NEWS.ru.
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#лошади
#москва
#человек
#артист
#запрет
#животные
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В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак
05 мая 2025, 17:46

Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

В Казани за последние четыре года количество обращений горожан по поводу безнадзорных животных снизилось почти в два раза — с 6,8 тыс. в 2021 году до 3,6 тыс. в 2024-м. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника.
Положительная динамика связана с реализацией муниципальной программы «Казань — город без брошенных животных». В 2025 году на её реализацию из городского бюджета выделено 38 млн рублей на содержание животных и 1,8 млн — на их отлов.

Тем не менее, несмотря на снижение числа жалоб, фиксируется рост количества укусов. Так, в 2024 году зарегистрировано 1,4 тыс. пострадавших, тогда как в 2023 году их было 1,2 тыс. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, это по-прежнему тревожный показатель, хотя по сравнению с 2021 годом он снизился на треть.

Как отметил Гиниятуллин, программа включает не только мероприятия по отлову и содержанию животных, но и просветительскую работу. В образовательных учреждениях проходят специальные занятия, организуются экскурсии в приюты, в парках работают кинологи.

«Точно так же, как мы понимаем и принимаем сигналы светофоров, световые и звуковые сигналы автомобилей, мы должны учиться понимать и сигналы животных. В первую очередь это облегчит взаимопонимание с домашним питомцем, но может и помочь в ситуации неожиданной встречи с уличной собакой», — сказал он.

С начала действия программы в Казани стерилизовали около 1,5 тыс. собак, в городе оборудовано 19 площадок для выгула.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане вступили в силу обязательные правила регистрации домашних собак. Каждому питомцу необходимо установить чип и внести его данные в специальную базу. С 1 июля за отсутствие регистрации будет взиматься штраф до 5 тыс. рублей.

«Основной источник пополнения уличных стай – это бывшие домашние питомцы. Именно поэтому успех программы зависит не только от властей, но и от сознательного отношения владельцев», — отметил Гиниятуллин.

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#кинологи
#питомцы
#правила
#казань
#животные
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Муж звезды «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой рассказал о состоянии её здоровья
Муж «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой опроверг слухи о раке у актрисы
05 мая 2025, 17:39

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

Сергей Амбиндер, муж актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, которая исполнила главную роль в фильме «Гостья из будущего», рассказал в беседе с «Абзацем», что Наталия чувствует себя хорошо, и не подтвердил слухи о том, что его супруга больна раком.
«Я не знаю, откуда такая информация. Она чувствует себя хорошо, все в порядке», — заявил Амбиндер.

Напомним, что 3 мая в СМИ появилась информация о том, что у исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.

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#актриса
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RT «оживил» Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину
05 мая 2025, 16:56

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Издание RT с помощью нейросетей «оживило» архивную фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе Советского Союза Иосифу Сталину.
В созданном ролике приводится настоящая цитата Черчилля в адрес Сталина.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», – заявил британский премьер.
Ролик был подготовлен на фоне того, как нынешний глава правительства Великобритании Кир Стармер искажает историю и замачивает факты.

Ранее сообщалось, что издание с помощью искусственного интеллекта воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.

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#фото
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#нейросеть
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#премьер-министр
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