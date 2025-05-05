Жители ФРГ и Австрии рассказали RT об отношении к СССР и разгрому нацизма

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Сотни жителей ФРГ и Австрии прислали RT письма с воспоминаниями и семейными рассказами об их отношении к Советскому Союзу и разгрому нацизма.
Участники проекта рассказали о разрушении стереотипов о «страшных русских», которые были навязаны геббельсовской пропагандой, а также о том, как встречали бойцов-освободителей в Берлине. Жители европейских стран отдельно отметили доброту советских солдат и их готовность прийти на помощь.
Некоторые из воспоминаний, оформленных на треугольных конвертах, RT опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что издание с помощью нейросетей воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.
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Некоторые из воспоминаний, оформленных на треугольных конвертах, RT опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что издание с помощью нейросетей воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.
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Анастасия Чинкова