Медиалогия признала сайт RT самым цитируемым СМИ в интернете в апреле 2025 года
Медиалогия признала сайт «RT на русском» самым цитируемым СМИ в интернете в апреле текущего года.
По данным Медиалогии, самыми читаемыми стали статьи : «Джип Ефремова, на котором он устроил ДТП, был продан за 2 млн рублей», а также новости о рекорде Александра Овечкина и смерти скульптора Зураба Церетели.
На втором месте оказалось издание РБК, а на третьем — «Газета.Ru». Также в десятку самых цитируемых СМИ вошли Lenta.ru, Life.Ru, NEWS.ru, 360.ru и другие.
Напомним канал «RT на русском» шесть месяцев подряд является лидером в топ-100 Telegram-каналов среди СМИ.
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