Военкор RT показал, как выглядит «Пятерочка» в освобожденной Судже

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)
Военкор RT Влад Андрица показал, как выглядит супермаркет «Пятерочка» в освобожденной Судже, который боевики ВСУ так часто фотографировались в начале вторжения в Курскую область.
«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — поделился военный корреспондент.Андрица добавил, что в городе до сих пор слышны прилеты, украинские формирования, отступая, продолжают бомбить Суджу. По его словам, на окраине, в полутора километрах от «Пятерочки», идут бои, противник при отходе выжигает за собой территории.
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