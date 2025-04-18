Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)
Прежние руководители Курской области — арестованные экс-губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов — превратили корпорацию развития региона (КРКО) в крупнейшего государственного подрядчика. Через эту организацию прошли десятки миллиардов бюджетных денег и ещё предстоит выяснить, сколько из них было украдено.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он указал, что КРКО являлась по сути проектным мини-офисом, не имеющим ни опыта, ни штата сотрудников. Тем не менее корпорация получала огромные подряды, ей доверялись бюджетные миллиарды.
Он также добавил, что средства выделялись из госбюджета на строительство фортификационных сооружений и укреплений, но присваивались руководством Корпорации развития Курской области.
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«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей», — написал Хинштейн.
Он также добавил, что средства выделялись из госбюджета на строительство фортификационных сооружений и укреплений, но присваивались руководством Корпорации развития Курской области.
«Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны», — заключил врио главы региона.
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