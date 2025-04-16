Mash: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

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Задержан бывший глава Курской области Алексей Смирнов, пишет Telegram-канал Mash. По информации журналистов, стражи порядка пришли к нему в дом в среду, 16 апреля.
Как уточнили авторы публикации, против Смирнова дал показания экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный в рамках дела о хищении при возведении фортификаций в регионе. Оба были связаны с Ивановской областью. По предварительным данным, там они могли принимать участие в хищении денег из фонда ЖКХ.
В начале марта врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что власти помогут правоохранителям в деле о «Зубах дракона». Так назывались сооружения, о которых идет речь в уголовном деле о коррупции.
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В начале марта врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что власти помогут правоохранителям в деле о «Зубах дракона». Так назывались сооружения, о которых идет речь в уголовном деле о коррупции.
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Никита Кротов