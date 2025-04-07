Глава Курска Игорь Куцак решил покинуть пост по собственному желанию

Игорь Куцак (Фото: Telegram @glavaigorkutsak)
Мэр Курска Игорь Куцак принял решение подать в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак.
Он поблагодарил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание и призвал депутатов поддержать его отставку.
Куцак вступил в должность мэра Курска 3 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Комитет по управлению имуществом региона.
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