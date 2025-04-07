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Глава Курска Игорь Куцак решил покинуть пост по собственному желанию

Игорь Куцак (Фото: Telegram @glavaigorkutsak)

Игорь Куцак (Фото: Telegram @glavaigorkutsak)

Мэр Курска Игорь Куцак принял решение подать в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак.

Он поблагодарил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание и призвал депутатов поддержать его отставку.

Куцак вступил в должность мэра Курска 3 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Комитет по управлению имуществом региона.

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Во Франции потребовали от Макрона вести себя как Путин и Трамп
Во Франции предложили Макрону брать пример с Путина и Трампа
07 апреля 2025, 04:49

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону предложили взять пример с лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в сообщении.

В издании предложили Макрону дать позволить России и США урегулировать украинский конфликт и не втягивать страну в авантюру. К тому же французская оппозиция считает, что президент пытается удержать власть с помощью громких заявлений о возможной угрозе со стороны РФ.

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Трамп: сделка с Китаем состоится после устранении дефицита торгового баланса
07 апреля 2025, 03:09

Фото: iStock/Rawf8

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее китайский Госсовет ввел 34% пошлины на все американские товары. Таким образом в КНР ответили на торговые тарифы американских властей.

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#трамп
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Трамп: я переговорил с мировыми лидерами по вопросу таможенных пошлин
07 апреля 2025, 02:20

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросу американских торговых пошлин. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими (лидерами). Они умирают от желания (заключить торговую) сделку», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американский лидер призвал жителей США готовиться к тяжелым временам из-за введения торговых пошлин. Президент отметил, что несмотря на это, итоговый результат станет историческим. При этом издание Wall Street Journal уже назвало председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Дональдом Трампом.

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#президент
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МИД: одной из главных тем в диалоге с США стало возвращение собственности РФ
07 апреля 2025, 01:12

Фото: iStock/vchal

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что одной из главных тем в диалоге с Вашингтоном является возвращение российской дипломатической собственности в США. Об этом дипломат рассказал «Известиям».
«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — заявил изданию Рябков.

Напомним, что в 2017 году в Сан-Франциско было закрыто генконсульство РФ в рамках введения антироссийских санкций. К тому же были закрыты торговое представительство в Вашингтоне и его представительство в Нью-Йорке. Уже в следующем году Штаты закрыли еще одно генконсульство, уже в Сиэтле. Там же была закрыта резиденция генконсула. В ответ на это Россия назвала действия США откровенным враждебным актом и призвала Вашингтон незамедлительно вернуть все объекты в распоряжение РФ.

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#сша
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#рф
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Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией
07 апреля 2025, 00:29

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальной возможность воссоединения с Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава страны сказал в своем интервью для телеканала Imedi.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Это произошло после попытки Грузии взять под контроль Цхинвал.

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#грузия
#абхазия
#южная осетия
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