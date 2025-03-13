Замглавы МЧС Курской области Припута снят с должности по итогам проверки

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Заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута освобождён от занимаемой должности. В ведомстве он отвечал за вопросы, связанные с гражданской обороной.
Об этом сообщил РИА Новости источник, близко знакомый с ситуацией. Экс-заместител регионального управления МЧС появился в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за совершения коррупционного правонарушения. Датой освобождения от должности Припуты указано 24 февраля, но основания увольнения на сайте МЧС не приводятся.
По словам собеседника агентства, причиной увольнения полковника могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, которое было выявлено в ходе инспекторской проверки, проведённой после вторжения ВСУ в Курскую область. Не исключена его причастность к делу о мошенничестве с «зубами дракона», пояснил источник.
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По словам собеседника агентства, причиной увольнения полковника могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, которое было выявлено в ходе инспекторской проверки, проведённой после вторжения ВСУ в Курскую область. Не исключена его причастность к делу о мошенничестве с «зубами дракона», пояснил источник.
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Александр Бойцов