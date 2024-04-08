Хинштейн: Флаг России на номерах авто станет обязательным

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Триколор на номерах российских автомобилей станет обязательным до конца года, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, наличие триколора на номерах российских машин станет обязательным, соответствующий вопрос уже прорабатывается в МВД РФ.
Депутат назвал «весьма странным» факт, что не на всех номерах машин есть изображение российского флага в контексте патриотического вектора развития страны.
Он подчеркнул, что такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД. Причём цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков.
До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», добавил он.
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Депутат назвал «весьма странным» факт, что не на всех номерах машин есть изображение российского флага в контексте патриотического вектора развития страны.
Он подчеркнул, что такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД. Причём цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков.
«Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется», —написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», добавил он.
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Алёна Самарева