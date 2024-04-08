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Хинштейн: Флаг России на номерах авто станет обязательным

Депутат Хинштейн: Флаг РФ на номерах автомобилей станет обязательным
08 апреля 2024, 15:36
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Триколор на номерах российских автомобилей станет обязательным до конца года, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, наличие триколора на номерах российских машин станет обязательным, соответствующий вопрос уже прорабатывается в МВД РФ.

Депутат назвал «весьма странным» факт, что не на всех номерах машин есть изображение российского флага в контексте патриотического вектора развития страны.



Он подчеркнул, что такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД. Причём цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков.

«Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется», —написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», добавил он.

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Пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше
Пропавшая семья с двумя детьми 11 месяцев жила в шалаше в Тульской области
08 апреля 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пропавшую семью с двумя детьми, которая более полугода находилась в федеральном розыске, обнаружили в Тульской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что найти семью помогли неравнодушные граждане. Выяснилось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесной шалаше. Стены жилища были отделаны фанерой, а крыша представляла собой кусок линолеума. На протяжении почти года семья готовила еду на костре и мылась в тазу, нагревая воду на огне. Дети не посещали школу и больницу.

К своему посту Крупин прикрепил фотографии, которые показывают малые размеры жилища, которые не превышают десятка квадратных метров. Кровать в доме сделана из нескольких матрасов и тряпок, члены семьи спали все вместе. Также на домике видна самодельная дымовая труба, которая покрылась копотью.

Омбудсмен в беседе с РИА Новости рассказал, что семья переехала в Ярославскую область из Пермского края. Однако мать по решению суда хотели ограничить в родительских правах. После этого семья пропала.

В настоящее время дети проходят реабилитацию в Туле. Их опекуном хочет стать бабушка, проживающая в Пермском крае.

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#дети
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Мусульмане в праздничной одежде посетят более 40 площадок: как пройдёт Ураза-байрам в Подмосковье
Рушан Аббясов рассказал, как пройдет Ураза-байрам в Подмосковье
08 апреля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба ДУМ МО

10 апреля мусульмане всего мира будут встречать большой праздник — Ураза-байрам. По-другому он называется «Ид аль-Фитр», что означает «праздник прекращения поста». То, что в течение великого поста священного месяца Рамадан было запрещено, станет дозволенным.
С учетом того, что исламский календарь идёт по лунному летоисчислению, праздник наступает после захода солнца — в ночь с 9 на 10 апреля.

Про подготовку и священные ритуалы в беседе с «Радио 1» рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов.

«Перед тем, как прийти в мечеть, нужно совершить полное омовение и надеть праздничную одежду. В 7:00 на специально подготовленных площадках в Подмосковье начнутся праздничные молитвы. Имамы будут читать проповеди. После проповеди и коллективных молитв, единоверцы разойдутся по домам и будут встречать праздник с родными и близкими», — сказал Муфтий.

Также председатель Духовного управления мусульман Московской области сказал, что в праздник принято посещать кладбище, раздавать милостыню нуждающимся, навещать страждущих людей. Самое главное – не растратить ту энергию и духовность, которые были приобретены во время Рамадана.

Если нет возможности прийти на праздничную молитву, можно в 7 утра подключиться к онлайн-трансляции.

«Для мужчин прийти на праздничную молитву— это обязанность, послушать проповедь, увидеть своих единоверцев, женщины могут дистанционно послушать проповедь в 7 утра через прямую трансляцию», — объяснил собеседник.

Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать
Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать

На площадках проведения молитв будут соблюдены все меры безопасности, поэтому следует приходить налегке — без больших сумок, также нужно слушать волонтёров и соблюдать все правила.

«Будет досмотр. Приходить на молитвы нужно налегке, без вещей. Безопасность превыше всего, поэтому нужно быть бдительными. Наша задача провести праздник достойно», — заключил Муфтий Московской области.

Известно, что в Московской области в этом году будут открыты более 40 площадок для празднования исламского праздника Ураза-байрам.

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Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка
08 апреля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство автомобильного путепровода ведётся в районе железнодорожной платформы Аникеевка в городском округе Красногорск, работы были начаты в октября 2022 года, в настоящее время строительная готовность дорожного объекта превысила 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Новый путепровод позволит автомобилистам сэкономит время, которое они сегодня теряют на одноуровневом переезде. Протяжённость двухполосного путепровода над МЦД-3 составит около полутора километров», — говорится в сообщении.
Путепровод соединит Аникеевку, «перерезанную» железной дорогой, и позволит автомобилистам доезжать до Волоколамского шоссе и Нахабина за 15-20 минут — в два раза быстрее, чем сейчас.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

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#путепровод
#строительство
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#красногорск
#главгосстройнадзор мо
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С начала года в поездах ЦППК перевезли 18 тысяч велосипедов
08 апреля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК успели с начала года перевезти с собой в поездах более 18 тысяч велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Больше всего велосипедов провозили на Ярославском направлении – 3,8 тыс. раз. Возить их бесплатно можно ежедневно с 11 до 16, а также с 21 до 6 часов. В остальное время стоимость билета составляет 60 рублей при дальности поездки до 100 км и 120 рублей – если дальность превышает 100 км», – говорится в сообщении.
В ЦППК напомнили, что для тех, кто часто путешествует с велосипедом, действует специальная услуга «Велоопция». Узнать о ней подробнее можно по ссылке.

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#транспорт
#железная дорога
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#подмосковье
#московская область
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Первый пуск ракеты «Ангара» состоится 9 апреля
«Роскосмос»: госкомиссия дала разрешение на первый пуск «Ангары» 9 апреля
08 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Госкомиссия дала разрешение на первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что запуск ракеты состоится во вторник, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. По данным циклограммы полёта, отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени ракеты произойдёт через 12 минут 26 секунд после запуска.

«Ангару» вывезли на стартовый комплекс для первого пуска 26 марта. Она стартует с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.

На данный момент, состоялись три пуска лёгкой и три пуска тяжёлой «Ангары». Все они состоялись на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый запуск был осуществлён в иле 2014 года.

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#роскосмос
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СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»
RT: У СК РФ есть значимые данные о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
08 апреля 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У Следственного комитета России есть значимая информация о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», пишет RT.
«СК получил значимые данные о связи обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе» с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении со ссылкой на ведомство.

Там отмечается, что сегодня по уголовному делу установлены 11 лиц, которые причастны к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. Подробнее в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
#ск рф
#украина
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Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются гроза и дождь
08 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/4u4me

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о грозе с дождём в Москве.
«Во вторник в течение дня в городе возможен дождь от небольшого до умеренного. Также не исключена вероятность грозы. Поэтому без зонта из дома лучше не выходить», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном небольшой дожде в столице уже сегодня.

«Днём в Москве температура будет подниматься до 21°С, по области до 22°С. Ветер сегодня юго-западный. Завтра в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днём будет 19-21°С. Ветер будет западный. В среду без осадков, погода с прояснениями, температура ночью 8-10°С, днём до 21-23°С, по области 17-23°С», — добавил в беседе с RT Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что на этой неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.

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#погода
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«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России
08 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Naeblys

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года вновь обновил исторический минимум — 2,8%, следует из данных Росстата.
Аналитики активно заявляют о неизменно высокой напряжённости на рынке труда, что заставляет Центробанк сохранять жёсткой денежную политику и выступает одним из базовых ограничений для расширения экономической активности в ближайшие 10 лет. При этом трудовая миграция не способна решить эту проблему.

Согласно данным Минэкономики, число занятых в экономике в феврале составило 73,8 миллионов человек, а число безработных остановилось на отметке 2,1 миллиона человек, показав сокращение показателей на 20% за год.

Аналитики Telegram-канала «Твёрдые цифры» утверждают, опираясь на актуальные данные, что сегодня свободная рабочая сила отсутствует. Разница между рабочей силой и потребностях в работниках стала нулевой.

Они утверждают, что даже активная трудовая миграция не исправит сложившуюся ситуацию. Так, увеличение общей численности занятых на 1-2 п.п. не компенсирует потери в рабочей силе, которая будет фиксироваться в течение ближайших десятилетий.

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Строительная готовность дома для переселенцев в Ликино-Дулёве достигла 87%
08 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Четырёхэтажный дом с квартирами для 125 переселенцев из аварийного жилья возводят на Октябрьской улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 87%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас рабочие на объекте монтируют фасад и ведут пуско-наладочные работы», — отмечается в сообщении.
В новый дом переедут 46 семей переселенцев из аварийного жилья, расположенного по следующим адресам в Ликино-Дулёве: дома №№4 и 5 по Комсомольской улице, дом №39 по Советской улице и дом №11 по улице 30 лет ВЛКСМ.

Новостройку планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале текущего года, так что уже этим летом переселенцы смогут отпраздновать новоселье.

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