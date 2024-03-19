Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы.
Отмечается, что документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.
Ранее в этот день Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не участвовать в Играх дружбы, заявив, что они якобы «политизированные».
В пояснительной записке значится, что год и место проведения спортивного соревнования на территории России определяются актом президента или правительства, при этом принимается во внимание частота проведения мероприятия, установленная Международной ассоциацией дружбы.
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Анастасия Чинкова