Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва им. В. М. Боброва из Ступина завоевали две золотые и серебряную медали на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.