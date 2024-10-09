Хинштейн назвал условие для разблокировки Discord в России

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Мессенджер Discord могут разблокировать, если он выполнит требования российского законодательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возобновление работы сервиса может произойти, если будут удалены противоправные материалы, а также обеспечена авторизация пользователей.
Хинштейн добавил, что в настоящее время Discord представляет собой анонимное сообщество, в котором созданы благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности. В частности, от пользователей не требуют подтверждения номера телефона и регистрации в соответствии с требованиями законодательства России. Такая анонимность гарантирует преступникам безнаказанность.
Депутат также подчеркнул, что мессенджером в основном пользуются дети, играющие в компьютерные игры. Это создаёт угрозу для них, поскольку преступники вербуют несовершеннолетних, внушая им нормальность употребления наркотиков.
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Хинштейн добавил, что в настоящее время Discord представляет собой анонимное сообщество, в котором созданы благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности. В частности, от пользователей не требуют подтверждения номера телефона и регистрации в соответствии с требованиями законодательства России. Такая анонимность гарантирует преступникам безнаказанность.
Депутат также подчеркнул, что мессенджером в основном пользуются дети, играющие в компьютерные игры. Это создаёт угрозу для них, поскольку преступники вербуют несовершеннолетних, внушая им нормальность употребления наркотиков.
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Анастасия Чинкова