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Мессенджер Discord заблокировали в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Отмечается, что причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.
Также в ведомстве добавили, что в Discord размещалась противоправная информация, которую разработчики отказывались удалять. За это ранее приложение получило многомиллионный штраф. Однако и это наказание не побудило руководство принять меры, в связи с чем была совершена вынужденная блокировка.
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Анастасия Чинкова