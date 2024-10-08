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Мессенджер Discord заблокировали в России

РКН ограничил доступ к Discord из-за нарушений требований законов России
08 октября 2024, 18:08
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мессенджер Discord заблокировали в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.


Отмечается, что причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.

Также в ведомстве добавили, что в Discord размещалась противоправная информация, которую разработчики отказывались удалять. За это ранее приложение получило многомиллионный штраф. Однако и это наказание не побудило руководство принять меры, в связи с чем была совершена вынужденная блокировка.

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#роскомнадзор
#приложения
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#россия
#запрет
Эксперт ОНФ Склянчук сравнил застройщиков с допинговыми спортсменами
Эксперт ОНФ Склянчук объяснил нынешнюю неуверенность застройщиков
08 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что сегодня застройщики в России пребывают в неуверенности, а темпы ввода нового жилья снижаются, что связано с ситуацией с ипотекой, а также потребительским спросом.
«Что будет с квартирами – непонятно по причине отмены льготной ипотеки, стока мигрантов и высокой ключевой ставки. Застройщики напоминают спортсмена, который долго злоупотреблял допингом: льготная госпрограмма длилась три года, сейчас она закончилась и у застройщиков период «ломки». 97% ипотечных кредитов были не рыночными, а льготными», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Склянчук.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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#экономика
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«Мозг умирает»: Невролог раскрыл последствия инсульта Александра Збруева
Невролог Хорошев: если Збруеву не сделали извлечение тромба, то участок мозга поражен
08 октября 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

У 86-летнего Александра Збруева диагностировано поражение головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, патология развивается из-за нарушения мозгового кровообращения. Одной из причин произошедшего может быть перенесенный инсульт.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что инсульт — это и есть поражение головного мозга.

«Есть такое понятие «инфаркт ткани» — может быть любой ткани, даже костной. Суть этого — нарушение кровоснабжения. После этого ткань начинает умирать. Инфаркт мозга у неврологов называется инсульт — удар, после которого мозг умирает. Это смерть ткани от гипоксии и нехватки питания. Мозг живет очень активной жизнью, он употребляет не меньше четверти всего питания в организме, поэтому умирает очень быстро», — сказал эксперт.

Он добавил, что в ситуации с инсультом очень важна скорость в оказании правильной помощи, потому что нужно сделать все возможное буквально за пару часов, иначе — никакие медикаменты не помогут.

«Если Збруеву в ближайшие часы не сделали растворение или извлечение тромба, то, к сожалению, смерть участка мозга неизбежна. Все, что можно сделать, — тщательно ухаживать и постоянно с ним разговаривать. Мозг — единственная ткань, которая от нагрузки молодеет», — объяснил невролог.

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Риэлтор Апрелев спрогнозировал ухудшение ситуации для застройщиков в России
08 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
«Ситуация для застройщиков будет еще хуже и, как минимум, в два раза по отношению к прошедшему полугодию. Сейчас спрос сократился в 2-3 раза в разных регионах. Причиной тому стал уход льготной ипотеки, сокращение объёмов социальной ипотеки. Сейчас семейная ипотека занимает порядка 80% во всех объёмах продаж застройщиков. В целом картина негативная», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

При этом, по его словам, вторичный рынок недвижимости уже смог перестроиться под новые реалии.

Ранее эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял о том, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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#квартиры
#рынок
#недвижимость
#спрос
#семейная
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В Москве в ближайшие дни будет прохладно и дождливо
08 октября 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ближайшие дни в Москве будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«В среду, 9 октября, немного похолодает. Дневная температура составит 9–11 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров опустятся до пяти — семи градусов. Будет все так же облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь», - говорится в материале.

При этом уже в четверг дождь прекратится, а днем станет чуть теплее. В ночное время температура составит 4–6 градусов тепла.

В пятницу, 11 октября, в Москве осадков не будет. Днем термометры покажут 9–14 градусов днем и три — восемь градусов ночью.

В субботу москвичей ожидает до 8–13 градусов днем. При этом ночью будет не более семи градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что заморозков в ближайшие дни в Москве не должно быть.

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#похолодание
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В Подмосковье с начала года починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах
08 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Коммунальщики с начала текущего года по заявкам жителей починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за состояние общего имущества дома, включая почтовые ящики, несёт управляющей компании. Это означает, что ремонтировать и менять эти ящики обязана УК из тех средств, которые регулярно вносят жильцы на содержание жилых помещений. Так, с начала 2024 года по заявкам жителей коммунальные службы под контролем инспекторов министерства отремонтировали почтовые ящики более чем в 500 подъездах области», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что заявку на ремонт или замену почтового ящика жители могут подавать напрямую управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества
08 октября 2024, 17:31

Фото: iStock/Userba011d64_201

Футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
«Нас окружает семь уровней катастрофически нестабильных сред. Это мозг, в котором сотни болезней, и надо находить решение, как с ними бороться. Это тело, в котором болезней тысячи, и им надо находить решение. Нам нужен ИИ, который поможет нам, потому что сами мы не справляемся с нахождением решения этих задач», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект в будущем должен помочь человечеству справиться с тем, с чем самостоятельно справиться люди не могут.

А руководитель курса «Нейронные сети и их применение в научных исследованиях» в МГУ Сергей Запуниди рассказал, что искусственный интеллект и нейросети применяются в физике и в обработке больших объёмах данных.

«Это ускоренное вычисление, моделирование физических процессов, которые делаются методом искусственного интеллекта, который позволяет это делать быстрее. Молекулярная динамика, например, или оптика. Также астрономия, где много данных снимается с телескопов и их нужно обрабатывать для поиска аномалий и делать открытия. То есть, когда человек не может успеть обработать данные, то компьютер с ИИ может найти ему то, что будет основой будущего открытия», — прояснил в беседе с RT Запуниди.

Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.

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#онлайн
#искусственный интеллект
#технологии
#наука
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В Раменском колледже стартовала образовательная программа для школьников
08 октября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Образовательная программа для учеников 7-9 классов стартовала на базе лаборатории Раменского колледжа, ребят научат создавать 3D-модели и работать на фрезерном и токарном станках, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Участие в разработке программы приняли ведущие работодатели оборонно-промышленного комплекса округа — это Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро. В рамках программы школьники познакомятся с основами электроники, 3D-моделирования, промышленной автоматики и полимеханики», — рассказал заведующий отделением Сложных технических систем и электроники Раменского колледжа Дмитрий Паршенков.
Программа рассчитана на пять дней, причём занятия проходят с понедельника по четверг, а на пятницу запланированы экскурсии на предприятия.

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#раменский городской округ
#раменское
#колледж
#школьники
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До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности
08 октября 2024, 16:21

Фото: РИА Новости

В современном мире, где безопасность и обороноспособность страны становятся приоритетными задачами, Россия активно развивает свои военные технологии. Одним из самых обсуждаемых достижений в этой области является гиперзвуковая ракета «Циркон». В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим характеристики, возможности и особенности этой боеголовки.

Как создали ракету «Циркон»

Создание гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало результатом многолетних исследований и разработок в области военных технологий.

Её создала российская компания «НПО машиностроения» для поражения крупных морских целей, таких как авианосцы, которые оснащены мощной противовоздушной и противоракетной защитой.

Кроме того, «Циркон» может атаковать наземные объекты в зонах с ограниченным доступом, где манёвры затруднены из-за большого количества средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В течение долгого времени «Циркон» был одним из наиболее засекреченных проектов российского оборонного сектора. Первые упоминания о разработке и испытаниях гиперзвуковых ракет в России появились в 2016 году, но активное обсуждение уникального оружия началось лишь несколько лет спустя. Это произошло после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием в 2019 году.

В период с 2019 по 2020 год специалисты активно проводили испытания «Циркона». А в октябре 2020 года ракета была впервые испытана в полном комплекте. До этого момента тестировались только отдельные компоненты и узлы.

Характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» обладает рядом уникальных характеристик, которые делают её одной из самых мощных и опасных в мире.

Вот некоторые из них:

  • дальность полёта этой ракеты составляет от 450 до более чем 1000 километров и даже 1500 километров;
  • скорость превышает 9 скоростей звука (около 11 000 километров в час);
  • длина ракеты составляет примерно 9 метров.
  • масса боеголовки от 300 до 400 килограммов;
  • боевая часть ракеты фугасная, но предусмотрена возможность использования ядерной боеголовки. Ракета может поражать как морские, так и наземные цели. Запускать её можно с кораблей и подводных лодок.
  • система управления, состоящая из инерциальной навигационной системы (ИНС);
  • активная радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН).
Фото: РИА Новости

Как работает ракета «Циркон»

Запуск ракеты происходит с корабля или подводной лодки, а затем следует полёт на маршевом участке на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха минимально. Это существенно увеличивает дальность и скорость ракеты.

После достижения максимальной высоты и скорости благодаря работе двигателя начинается терминальный этап полёта, на котором скорость уменьшается из-за усиления сопротивления воздуха и снижения высоты.

Ракета «Циркон» предназначена для поражения надводных кораблей противника разных классов и наземных военных объектов в зоне досягаемости. Её высокая скорость (до 11 025 километров в час) делает её трудной мишенью для современных систем противоракетной обороны.


Почему ракета «Циркон» так опасна

Ракета «Циркон» — это грозное оружие, способное быстро и эффективно поражать цели на значительных расстояниях. Высокая скорость и манёвренность делают её опасным и неуязвимым противником для кораблей и других объектов неприятеля.

Фото: РИА Новости


Иностранные аналоги «Циркона»

На данный момент не существует прямых аналогов гиперзвуковой ракеты «Циркон». Однако некоторые страны активно работают над созданием собственных гиперзвуковых ракет.
Например, Китай уже проводит испытания гиперзвуковой ракеты с дальностью полёта до восьми тысяч километров, способной нести ядерные боеголовки.

Время долёта ракеты «Циркон» до США

Время долёта гиперзвуковой ракеты «Циркон» до территории США зависит от расстояния между точками запуска и цели. Однако даже при максимальном расстоянии, ракета способна достичь цели в кратчайшие сроки, которые могут достигать и нескольких минут, что делает оружие мощным средством защиты и обеспечения безопасности страны.

Фото: РИА Новости
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В учебных заведениях Московской области провели «Разговоры о важном»
08 октября 2024, 16:17

Фото: Министерство образования Московской области

В образовательных учреждениях Подмосковья прошли тематические занятия «Разговоры о важном» на тему «Легенды о России», сообщает Министерство образования Московской области.
В дискуссиях участвовали ученики и студенты средних профессиональных учебных заведений.

Главные темы обсуждений касались стереотипов о России, которые сложились за рубежом. Участники бесед поделились известными им распространёнными стереотипами о нашей стране, рассказали о случаях столкновения с людьми, верящими в эти стереотипы, а также поделились своими реакциями на негативные и позитивные мнения о своём государстве.

«Важно понимать, что имидж России в мире складывался на протяжении веков, и многое зависит от нас, от нашего отношения к собственной истории и культуре», — отметили представители одного из колледжей.
Основная цель урока — пробудить у учащихся чувство гордости за свою родину, почтение к её историческому наследию и желание оберегать историческую истину.

«Такого рода обсуждения помогают молодому поколению критически осмысливать информацию, формировать объективный образ России и способствовать укреплению национальной идентичности в условиях глобальных информационных вызовов», — заявили в пресс-службе ведомства.
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#россия
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