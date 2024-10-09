Министр юстиции Тунч объявил о блокировке Discord в Турции

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Глава Минюста Йылмаз Тунч сообщил, что Турция приняла решение заблокировать доступ к мессенджеру Discord на своей территории. Об этом информирует РИА Новости.
Накануне в России был ограничен доступ к мессенджеру Discord из-за несоблюдения требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях.
Социальная сеть Discord была запущена в 2015 году и изначально предназначалась для геймеров. По информации самой компании, у нее около 150 000 000 активных пользователей ежемесячно.
В марте 2024 года Discord был внесен в реестр Роскомнадзора, который включает соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян ежедневно.
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«Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции», — пояснил он.
Социальная сеть Discord была запущена в 2015 году и изначально предназначалась для геймеров. По информации самой компании, у нее около 150 000 000 активных пользователей ежемесячно.
В марте 2024 года Discord был внесен в реестр Роскомнадзора, который включает соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян ежедневно.
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Дарья Осипова