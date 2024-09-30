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Discord получил многомиллионный штраф

Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* и педофилии
30 сентября 2024, 14:58
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.


Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.

До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

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#интернет
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#роскомнадзор
#соцсети
Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
30 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Суд оштрафовал Google на 3 500 000 рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседница агентства сообщила, что Таганский районный суд признал Google LLC виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.

До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#лгбт
#google
#рф
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Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в автобус около метро «Царицыно» в Москве
30 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.

В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.

Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.

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#авария
#москва
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Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде
SHOT: иностранцы совершили два налета на ресторан русской кухни Birds в Таиланде
30 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/didecs

В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.

По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.

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#ресторан
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На Севере Петербурга иномарка сбила беременную женщину с тремя детьми
30 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. По сообщению ведомства, 49-летний водитель иномарки не пропустил женщину с детьми на регулируемом пешеходном переходе напротив гипермаркета и совершил наезд на них. Инцидент произошёл около восьми часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. В настоящее время опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина
30 сентября 2024, 14:22

Фото: iStock/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политического деятеля Захара Прилепина.
Отметим, что в ходе прений гособвинение требовало вынесли приговор Пермякову в виде пожизненного тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.

Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.

Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.

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Неизвестные напали на журналистов у места сноса усадьбы в Битцевском лесу Москвы
30 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Backiris

В Битцевском лесу Москвы, где сносят усадьбу Узкое, на журналистов «360.ру» напали неизвестные. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что нападавшие избили корреспондента Александра Молочко при выполнении редакционного задания.
На прикрепленном к заявлению видео запечатлены два момента нападения на журналиста. На первом двое мужчин пытаются схватить его и опрокинуть, но мужчине удается вырваться. На втором — корреспондента снова хватают, пытаются повалить и даже бьют о металлическое ограждение.

По информации издания, съемочная группа приехала к месту происшествия после обращения местных жителей, которые пожаловались на возможный снос здания 1920 года постройки.



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Пожар в ЖК «Селигер Сити»: что известно, неожиданные подробности о погибшем
30 сентября 2024, 14:02

Фото: iStock/Backiris

Крупный пожар вспыхнул в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы в ночь на 30 сентября. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадали.
Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».

Что случилось


Ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание. Главное управление Следственного комитета по городу Москве отмечает, что причиной ЧП мог стать самопроизвольный взрыв газовых баллонов. В сгоревшей квартире на пятом этаже были обнаружены около 10 баллонов, которые, предположительно, были предназначены для установки натяжного потолка.

Огонь стремительно распространился с пятого по восьмой этаж. К тушению были привлечены 88 пожарных и 27 единиц техники МЧС России. Возгорание было ликвидировано в 04:19 на площади 100 кв. м.

Погибшие и пострадавшие


В результате пожара погиб один человек. Ещё двое, в числе которых ребёнок, получили ранения. Их экстренно госпитализировали в медучреждения. Один из них, как пишут СМИ, находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудники управляющей компании ЖК «Селигер Сити» предложили жителям дома, чьи квартиры пострадали от огня, воспользоваться офисом компании в качестве пункта временного размещения (ПВР). Там пострадавшим дали воду, чай и сладости.

По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку


Неожиданные подробности о личности погибшего


Погибший во время пожара владелец квартиры на пятом этаже мог специально спровоцировать возгорание, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина неоднократно пытался покончить с собой после того, как от него ушла жена, забрав с собой их совместных детей. Также мужчина состоял на учёте в психдиспансере.

Такой переполох он устроил не только в столичном ЖК, но и в своей квартире в подмосковных Химках. Туда он принёс 10 газовых баллонов. Это насторожило соседей, но в ответ на их претензии, он просто «всех послал» и уехал. Жильцам дома пришлось самостоятельно вызывать экстренные службы, которые вскрыли квартиру и изъяли баллоны.

Спустя несколько часов после этого инцидента прогремел взрыв в ЖК «Селигер Сити».

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Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
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«Насиловал на камеру»: директор спецшколы из Львова развращал детей-сирот и инвалидов, подробности
30 сентября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/kozorog

В Львовской области директор реабилитационного центра издевался над детьми и насиловал девочек. Среди подопечных педагога-педофила были дети-сироты и инвалиды. О том, что известно о происшествии расскажет редакция «Радио 1».

Директор учебного центра из Львова


В учебно-реабилитационном центре Львовской области директор подвергал детей физическому, психологическому и сексуальному насилию. Преимущественно в учреждении находятся наиболее уязвимые категории несовершеннолетних: сироты, дети без родительской опеки, а также те, кто сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами и имеет особые образовательные потребности.

Воспитанники центра рассказали о том, что директор совершал сексуальные действия по отношению к девочкам, публично унижал их и угрожал побоями или помещением в психиатрическую больницу за «плохое поведение».

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал проверку по факту происходящего за стенами детского центра. Он отметил, что за последние полгода дети и их законные представители обращались в полицию, местные службы по делам несовершеннолетних и департамент образования Украины, но не получили никакой реакции. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение сотрудников они подвергались избиениям и унижениям.

Фото: istock/Motortion

Уголовное дело

В настоящее время в отношении директора центра возбуждено уголовное дело. Все дети, давшие показания, были переведены из учреждения и находятся в безопасности.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем телеграм-канале, что директора учебно-реабилитационного центра отстранили от должности на время проверки. Во время обысков в кабинете директора были обнаружены видеозаписи с издевательствами над малолетними. На кадрах видно, как мужчина угрожал жертвам, применял физическую силу и совершал действия сексуального характера.

«Он их насиловал на камеру. Беспомощных детей. Это же зверство», — возмущаются пользователи Сети.

Министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала проверку во всех учреждениях Украины, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления случаев насилия после инцидента во Львове.
«Сообщение о возможных фактах насилия в одной из специальных школ Львовской области шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности виновных. Благодарю Офис омбудсмена и Нацсоцслужбу за оперативную реакцию на сигнал», — отметила она.

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Совладельцев «Юлмарта» признали виновными и освободили из-за срока давности
30 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд признал совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в пропаже 3 млрд рублей, взятых в кредит у ВТБ, Сбера и «Сбербанк Факторинг», однако освободил их из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Фонтанка». Отмечается, что приговор огласили сегодня в Московском районном суде.
По данным издания, Костыгин получил 4 года колонии, Мейер — 3 года, его супруга — 2 года, Стрельцова — 2 года и 2 месяца, Федоринов и Шонуров — по 2,5 года.

Все подсудимые были освобождены из-за зала суда, так как срок давности по делу уже истек.

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