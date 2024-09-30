Discord получил многомиллионный штраф

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Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.
Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.
До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.
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*движение признано экстремистским и запрещено в России
Данил Пономарев