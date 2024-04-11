Хинштейн обвинил самарского министра Бурцева и его коллегу в гомосексуализме

Фото: Telegram-канал А. Хинштейна
Депутат Госдумы Александр Хинштейн уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По его словам, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере. Хинштейн также пояснил, что неженатые бездетные мужчины вряд ли хотели сэкономить на размещении ввиду того, что ежегодный доход Бурцева составляет порядка 2,5 миллионов рублей, при этом свободные номера в отеле также были.
Тогда Бурцев эмоционально оправдывался и даже опубликовал фотографию с бывшей девушкой.
Депутат также рассказал, что мужчины начали работать вместе ещё в 2010 году и с тех пор не расстаются.
Хинштейн отметил, что частная жизнь человека является личным делом каждого. Однако, когда дело касается министра, который отвечает за воспитание молодёжи в многомиллионном регионе, молчать нельзя. Ведь эти люди формируют сознание детей, становятся их наставниками и авторитетами.
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«Лично я абсолютно уверен: причина в другом. Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют «парой», в сети — фигурирует немало их «нежных» фото, а публичная реакция министра на эти обвинения выглядит настолько неискренне, неубедительно и нарочито, что я не верю ни единому его слову», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Тогда Бурцев эмоционально оправдывался и даже опубликовал фотографию с бывшей девушкой.
Депутат также рассказал, что мужчины начали работать вместе ещё в 2010 году и с тех пор не расстаются.
Хинштейн отметил, что частная жизнь человека является личным делом каждого. Однако, когда дело касается министра, который отвечает за воспитание молодёжи в многомиллионном регионе, молчать нельзя. Ведь эти люди формируют сознание детей, становятся их наставниками и авторитетами.
«Как депутат, как отец, считаю: доверять молодежную политику таким, как Бурцев с Золотухиным, — не просто опасно, а преступно! Направляю запросы во все инстанции, а также губернатору Дмитрию Азарову», — заключил Хинштейн.
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Элина Позднякова