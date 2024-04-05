«Образец настоящего мужчины»: Хинштейн о спасении Чибиса сотрудником Росгвардии

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Росгвардия представит к награде своего сотрудника, который задержал преступника, накануне напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Сотрудник ОМОН действовал профессионально и героически, что было отмечено руководством ведомства. Своими оперативными действиями он предотвратил более тяжкие последствия, поскольку среагировал непосредственно в момент нападения. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Хинштейн пожелал скорейшего выздоровления Чибису, который получил ножевое ранение. Политик уверен, что этот инцидент никак не скажется на дальнейшей работе губернатора, а, наоборот, сплотит вокруг него жителей Мурманской области.
Символично, что именно сегодня отмечается 8-летие со дня основания Росгвардии. Президент России Владимир Путин 5 апреля 2016 года подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии.
Подвиг сотрудника Росгвардии является примером того, как должны вести себя сотрудники этого подразделения войск. При этом Хинштейн отметил, что это не единичный случай, поскольку росгвардейцы неоднократно проявляли мужество, героизм и самопожертвование на разных участках, начиная от местных инцидентов и заканчивая боями на СВО.
По словам депутата, сотрудники Росгвардии с первых минут начала конфликта на Украине вместе с бойцами ВС РФ участвовали в боевых действиях, нередко брали населённые пункты. В частности, речь идёт об обороне Балаклеи, которую вели ОМОН и СОБР. Хинштейн подчеркнул, что все эти подвиги войдут в историю России.
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«Хорошо, что сотрудник Росгвардии находился на месте. При этом отмечу, что он не занимался обеспечением личной охраны губернатора, а присутствовал для охраны правопорядка общественной безопасности в связи с заявкой областного УМВД. Там же на месте находились и сотрудники территориального отдела УМВД, которым росгвардеец и передал задержанного им преступника (...) ОМОНовец, фактически, если можно так выразиться, снял его с губернатора», – подчеркнул депутат.
Символично, что именно сегодня отмечается 8-летие со дня основания Росгвардии. Президент России Владимир Путин 5 апреля 2016 года подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии.
Подвиг сотрудника Росгвардии является примером того, как должны вести себя сотрудники этого подразделения войск. При этом Хинштейн отметил, что это не единичный случай, поскольку росгвардейцы неоднократно проявляли мужество, героизм и самопожертвование на разных участках, начиная от местных инцидентов и заканчивая боями на СВО.
По словам депутата, сотрудники Росгвардии с первых минут начала конфликта на Украине вместе с бойцами ВС РФ участвовали в боевых действиях, нередко брали населённые пункты. В частности, речь идёт об обороне Балаклеи, которую вели ОМОН и СОБР. Хинштейн подчеркнул, что все эти подвиги войдут в историю России.
«Я считаю, что росгвардейцы и Росгвардия в целом – это образец того, каким должен быть настоящий мужчина, способный защитить страну, людей, находящихся рядом, своих близких и прийти на помощь там, где она требуется», – заключил Хинштейн.Читайте также:
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Анастасия Чинкова