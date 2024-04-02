«Полно навальнистов и гей-лоббистов»: Хинштейн рассказал о чиновниках Самары

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сотрудник Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Денис Леонтович был уволен после скандала вокруг засилья гей-пропагандистов и «западников». Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Он также сообщил, что советник директора 132-й школы Дмитрий Гудов — удалил из «ВК» свой паблик «Свободный мир» с гейскими фото на фоне англо-американских флагов.
При этом позиция директора школы остается прежней. Она не видит ничего вопиющего в том, что сотрудник школы позировал на фоне английского флага и администрировал «гейский» канал.
Хинштейн отметил, что чем больше он погружается в «подноготную самарской власти», тем больше он сталкивается с «навальнистами» и «гей-лоббистами».
Напомним, речь идет об обнародовании фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Дениса Леонтовича. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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При этом позиция директора школы остается прежней. Она не видит ничего вопиющего в том, что сотрудник школы позировал на фоне английского флага и администрировал «гейский» канал.
Напомним, речь идет об обнародовании фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Дениса Леонтовича. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова