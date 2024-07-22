Хинштейн: «Обидчику» сына зампреда 6-го кассационного суда вынесли приговор

Фото: iStock/Zolnierek
Сегодня, 22 июля, Ново-Савиновский суд признал Хыяла Бадалова виновным в умышленном причинении вреда здоровью Дамилу Габдуллину — сыну бывшего председателя Советского суда Казани, зампреда 6-го кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам депутата, Бадалова незаконно держали за решеткой по причине того, что он осмелился ответить на пьяные выходки судейского сына. Уточняется, что мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.
Хинштейн отметил, что справедливость восстановлена, несмотря на попытки судейской корпорации незаконно осудить человека за преступление, которое он не совершал. В процессе следствия было установлено непроцессуальное вмешательство Габдуллина-старшего, а также что Дамил Габдуллин сам спровоцировал конфликт.
Напомним, в декабре 2022 года Дамил Габдуллин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал драку с незнакомцем, которого оскорбил. Полиция мгновенно возбудила уголовное дело и арестовала обидчика по обвинению в хулиганстве.
Читайте также:
Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос
В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО
Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные
Хинштейн отметил, что справедливость восстановлена, несмотря на попытки судейской корпорации незаконно осудить человека за преступление, которое он не совершал. В процессе следствия было установлено непроцессуальное вмешательство Габдуллина-старшего, а также что Дамил Габдуллин сам спровоцировал конфликт.
Напомним, в декабре 2022 года Дамил Габдуллин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал драку с незнакомцем, которого оскорбил. Полиция мгновенно возбудила уголовное дело и арестовала обидчика по обвинению в хулиганстве.
Читайте также:
Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос
В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО
Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные
Екатерина Коршунова