Депутат Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу бойца СВО

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу о бойце СВО из Сызрани, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве, хотя он находился в отпуске. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.
Хинштейн призвал военную прокуратуру детально разобраться в сложившейся ситуации, чтобы не допустить превращения защитника России в уголовника из-за бюрократической ошибки.
Депутат рассказал о деталях произошедшего. Российский военный вернулся из зоны СВО в Сызрань, где у него родился ребёнок. Затем он вернулся из отпуска на фронт по первому же приказу. Однако в отношении военного было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о дезертирстве.
Через неделю многодетного отца ждёт суд, уточнил Хинштейн.
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Депутат рассказал о деталях произошедшего. Российский военный вернулся из зоны СВО в Сызрань, где у него родился ребёнок. Затем он вернулся из отпуска на фронт по первому же приказу. Однако в отношении военного было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о дезертирстве.
Через неделю многодетного отца ждёт суд, уточнил Хинштейн.
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Анастасия Чинкова