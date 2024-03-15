Хинштейн призвал привлекать к ответственности за репосты в соцсетях

В Московской области в последний месяц зимы было зарегистрировано более 5,6 тыс. новорождённых. О самых популярных именах для «февральских» детей, а также об именах, при выборе которых родители проявили недюжинную фантазию, сообщили в пресс-служба главного управления ЗАГС Подмосковья.