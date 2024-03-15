Хинштейн призвал привлекать к ответственности за репосты в соцсетях

Фото: iStock/Urupong
Необходимо привлекать к ответственности за репосты в социальных сетях. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что человек, публикуя что-то на своей странице, берёт ответственность за содеянное. Именно поэтому важно отвечать за свои поступки перед законом.
Неважно, что человек не является первоисточником информации, он разместил её на своей странице, а значит отвечает за её содержание.
Ранее Хинштейн заявил, что ограничить работу «Википедии» можно только в том случае, если появится полноценный российский аналог.
Читайте также:
Волынец: «Детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество»
Пискарёв заявил о «проснувшихся» антироссийских сообществах в соцсетях
В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях
Неважно, что человек не является первоисточником информации, он разместил её на своей странице, а значит отвечает за её содержание.
Читайте также:
Волынец: «Детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество»
Пискарёв заявил о «проснувшихся» антироссийских сообществах в соцсетях
В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях
Анастасия Чинкова