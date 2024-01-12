В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях

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Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект об отмене штрафов за лайки под публикациями в интернете.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что выражение эмоций с помощью лайков и эмодзи под публикациями в соцсетях не может стать причиной для привлечения россиян к ответственности.
По мнению Даванкова, штрафы в размере 30 тысяч рублей за лайки – это уже «перебор». Защита интересов России должна оставаться в рамках адекватности, подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало данную инициативу.
Политик, в свою очередь, утверждает, что в настоящее время остаётся возможность административного наказания за реакции под постами, поэтому единственный способ избежать этого – полностью отменить эти штрафы.
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По мнению Даванкова, штрафы в размере 30 тысяч рублей за лайки – это уже «перебор». Защита интересов России должна оставаться в рамках адекватности, подчеркнул депутат.
Политик, в свою очередь, утверждает, что в настоящее время остаётся возможность административного наказания за реакции под постами, поэтому единственный способ избежать этого – полностью отменить эти штрафы.
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Анастасия Чинкова