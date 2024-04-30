Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением

Фото: телеграм-канал Хинштейна
Российских чиновников перед назначением на ответственные посты следует проверять на сексуальную ориентацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Он заявил, что в такой проверке не видит ничего предосудительного или плохого, передаёт «Самарское обозрение». По словам парламентария, у него у самого двое сыновей. И он точно был и всегда будет против того, чтобы кого-то из его детей, например, обучал педагог, разделяющий нетрадиционные сексуальные ценности.
Данная инициатива Хинштейна явилась продолжением его борьбы с явлениями ЛГБТ* в эшелонах власти. Не так давно он уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По словам депутата, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере.
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Александр Бойцов