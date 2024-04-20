«Пацаны не поймут»: Хинштейн поругался с вице-спикером Самарской думы из-за маникюра

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в причастности к ЛГБТ*-сообществу из-за фотографий с поддерживающими движение активистами.
Также в своём Telegram-канале в качестве доказательства депутат разместил фото, на котором якобы изображён палец Живайкина с маникюром.
Живайкин, в свою очередь, записал видеообращение к Хинштейну, в котором подчеркнул, что депутат должен быть способен отличить женскую руку от мужской. После этого он показал свою руку, на которой не было того самого розового маникюра.
Также самарский депутат прокомментировал фотографии с представителями нетрадиционной ориентации, которые опубликовал Хинштейн. На этих фото видно, как Живайкин вручает им различные региональные награды и дипломы. Он заявил, что никогда никому не отказывает в просьбах сфотографироваться, поскольку является публичной личностью.
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Анастасия Чинкова