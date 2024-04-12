Министр Бурцев подал в отставку, когда Хинштейн уличил его в открытой пропаганде ЛГБТ*

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Министр молодёжной политики Самарской области ушёл в отставку, пишет Baza.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Сергея Бурцева «открытым гей-пропагандистом» из-за того, что тот недавно недвусмысленно отдыхал в Кисловодске вместе со своим подчинённым Андреем Золотухиным.
Хинштейна возмутил факт, что два мужчины неделю ночевали в одном гостиничном номере. Кроме этого, соцсети чиновника полны совместных фото с подчинённым, а в комментариях их называют парой.
Как отметил парламентарий, частная жизнь человека — его личное дело, но не в случае Бурцева, потому что речь идёт о влиянии на молодёжь. Сразу после высказываний депутата Бурцев сообщил, что уходит в отставку. Слова Хинштейна он опроверг, но посчитал, что неверно «кидать тень на молодёжную политику региона».
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Хинштейна возмутил факт, что два мужчины неделю ночевали в одном гостиничном номере. Кроме этого, соцсети чиновника полны совместных фото с подчинённым, а в комментариях их называют парой.
Как отметил парламентарий, частная жизнь человека — его личное дело, но не в случае Бурцева, потому что речь идёт о влиянии на молодёжь. Сразу после высказываний депутата Бурцев сообщил, что уходит в отставку. Слова Хинштейна он опроверг, но посчитал, что неверно «кидать тень на молодёжную политику региона».
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алёна Самарева