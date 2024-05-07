Хинштейн: семьи героев СВО в Самаре делят на «чистых» и «нечистых»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что вдове и девятилетнему сыну погибшего в Херсонской области военнослужащего отказали в пригласительных билетах на Парад 9 мая в Самаре.
Отмечается, что причина отказа связана с тем, что они живут не в городе, а в соседнем Волжском районе. Хинштейн отметил, что данная ситуация является абсолютно несправедливой.
По словам депутата, именно семьи героев специальной военной операции должны быть в числа главных зрителей Парада без привязки к месту прописки. Хинштейн добавил, что его помощники уже связались с Алией и завтра передадут ей с сыном пригласительные. Он также выразил надежду на то, что эта ситуация является частным случаем, а не системой.
Читайте также:
Хинштейн: еще одному иностранному добровольцу из ОБТФ «Каскад» не дают гражданство РФ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении семи авиабомб Hammer и 32 беспилотников ВСУ
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
Екатерина Коршунова