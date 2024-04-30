«Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги

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Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо навести порядок и провести комплекс мер по контролю за трудовыми мигрантами, находящимися на территории сраны. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Самарское обозрение».
Он призвал лишать приобретенного гражданства, ужесточать требования к прибывающим, усилить контроль за их передвижением. Депутат пояснил, что стало обыденностью то, что дети мигрантов приходят в школы, не зная русского языка. При этом нередки случаи, когда таких детей в классах большинство. Он предположил, к чему может привести большой поток мигрантов, которые приезжают в Россию целыми семьями.
Прежде Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Несколько лет назад в Париже горели предместья. У нас такие предместья уже есть. У кого-то это вызовет отторжение, но я, правда, не понимаю, почему за наш с вами счет, наших налогов государство должно воспитывать, учить, кормить и лечить жен и детей трудовых мигрантов?» — заявил Хинштейн.
Прежде Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова