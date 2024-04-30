Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги

«Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги

30 апреля 2024, 13:30
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо навести порядок и провести комплекс мер по контролю за трудовыми мигрантами, находящимися на территории сраны. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Самарское обозрение».
Он призвал лишать приобретенного гражданства, ужесточать требования к прибывающим, усилить контроль за их передвижением. Депутат пояснил, что стало обыденностью то, что дети мигрантов приходят в школы, не зная русского языка. При этом нередки случаи, когда таких детей в классах большинство. Он предположил, к чему может привести большой поток мигрантов, которые приезжают в Россию целыми семьями.

«Несколько лет назад в Париже горели предместья. У нас такие предместья уже есть. У кого-то это вызовет отторжение, но я, правда, не понимаю, почему за наш с вами счет, наших налогов государство должно воспитывать, учить, кормить и лечить жен и детей трудовых мигрантов?» — заявил Хинштейн.


Прежде Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Хинштейн: еще одному иностранному добровольцу из ОБТФ «Каскад» не дают гражданство РФ

«Своих не бросаем»: Хинштейн – о решении проблемы с депортацией добровольцев СВО

Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет
#гражданство
#школы
#контроль
#депутат
#государство
#рф
#мигранты
«Вы конченые»: дочь депутата Украины обматерила соотечественников
30 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/Svetlana Ivanova

Дочь депутата Днепропетровского облсовета и чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова обложила матом соотечественников.
Как пишут местные СМИ, Алейникова спровоцировала скандал своими постами в социальных сетях. Девушка «напророчила» победу в спецоперации России. После этого ее обвинили в «коллаборационизме».

В постах она заявила, что Украине от России еще так прилетит, что «ВСУ будут своим рылом фекалии (изменено — ред.) подметать». Также она добавила, что скоро отправится в Дубай, чтобы пить кокосы и ходить по магазинам, а ее соотечественники так и останутся «прятаться в подвалах», будучи «пустым местом».

По слова дочери депутата, она купит себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а остальным жителям Украины это не светит.

Читайте также:

Командир артиллерийского расчёта показал удары по ВСУ под Харьковом

Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО

Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
#украина
#депутат
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США
30 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/vadimrysev

Польша подала заявку на участие в программе Nuclear sharing для размещения у себя американского ядерного оружия.
Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в эфире местного телеканала. Он пояснил, что «Nuclear sharing» — это программа НАТО. Однако полный контроль над применением ядерного оружия будут принимать американцы.

По его словам, такие системы действуют в Европе. Там участвуют Бельгия, Италия, Германия. Польша тоже захотела участвовать в программе и заявление не было отозвано.

Незадолго до этого глава Польши Анжей Дуда сообщил, что готов к размещению на территории страны ядерного оружия США. При этом в НАТО ответили, что у них нет такого плана.

Читайте также:

Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие

«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине

Ядерное оружие появится у Ирана в ближайшие недели, заявили в Германии
#польша
#россия
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией
WSJ: в НАТО считают маловероятным нападение России на страны альянса
30 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В НАТО сочли маловероятным вторжение РФ на территорию какой-либо из стран альянса, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В издании отметили, что в альянсе есть существенные разногласия по поводу потенциальных угроз, якобы грозящих странам-участникам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.

Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.

Читайте также:

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом

Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
#нато
#европа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CENTCOM: Беспилотник хуситов уничтожен при попытке атаки американских кораблей
30 апреля 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Mltz

Военнослужащие армии США уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов. Он направлялся в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Об этом сообщили представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter). Кроме того, появилась информация о том, что представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.

Уточняется, что корабли Военно-морских сил США и греческое судно не получили повреждений, никто из членов экипажей также не пострадал. Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены «утопить Запад в болоте кризиса» вокруг Красного моря.

Читайте также:

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море

Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер

Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
#сша
#море
#судно
#информация
#twitter
#запад
#ракеты
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
Украина и Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / PromesaArtStudio

Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.
Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают

#сша
#соглашения
#новости
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России
Bloomberg: правительство США изучает вопрос запрета на импорт российского урана
30 апреля 2024, 01:07

Фото: istock / Yury Karamanenko

Американские власти рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского обогащенного урана. О планах Белого дома стало известно изданию Bloomberg.
По информации агентства, сейчас изучением вопроса занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.

Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.

Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают

#москва
#сша
#власть
#запрет
#дома
#импорт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов
Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на журналистов из России
30 апреля 2024, 00:53

Фото: istock / bwb-studio

Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом в ходе 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», — заявил он.
Полянский напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Дугина, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «Известий» Семен Еремин и военкор «России 24» Борис Максудов.

Зампостпреда отметил, что на все эти преступления Украины западные кураторы сознательно закрывают глаза.

До этого сообщалось, что США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают

#глаза
#новости
#киев
#полянский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН
Полянский: США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании ООН
29 апреля 2024, 23:36

Фото: istock / Viktor Sidorov

Соединенные Штаты не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — заявил Полянский.
Как утверждает дипломат, участие представителя делегации Российской Федерации в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН сорвали, несмотря на своевременную подачу документов.

Ранее в Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают

#страны
#оон
#новости
#дипломат
#полянский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о получении Украиной военной помощи
Карин Жан-Пьер: Киев уже получает вооружения, о которых ранее объявили США
29 апреля 2024, 23:18

Фото: istock / Sinenkiy

Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», – сообщила Жан-Пьер.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Вашингтона велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова украинского лидера «собственным пиаром». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также недавно Зеленский на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО.

Читайте также:

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают
#помощь
#украина
#дома
#новости
#сша
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф