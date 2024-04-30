«Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо навести порядок и провести комплекс мер по контролю за трудовыми мигрантами, находящимися на территории сраны. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Самарское обозрение».