Депутат Хинштейн сообщил о задержании советника губернатора Самарской области

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В Самарской области по подозрению в мошенничестве задержана советник губернатора Ольга Михеева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Согласно данным следствия, Михеева незаконно занимала в Институте регионального развития сразу несколько должностей — гендиректора и директора по стратегическому развитию. Уточняется, что она получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.
Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 миллиона рублей. Дома у фигурантки дела был проведен обыск.
Отмечается, что Михеева задержана на 48 часов. Правоохранительные органы намерены ходатайствовать перед судом о ее аресте.
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Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 миллиона рублей. Дома у фигурантки дела был проведен обыск.
Отмечается, что Михеева задержана на 48 часов. Правоохранительные органы намерены ходатайствовать перед судом о ее аресте.
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Екатерина Коршунова