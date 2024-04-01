Хинштейн: в Самаре развернулся ЛГБТ*-скандал из-за гей-свадьбы местного чиновника

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В Самаре обнародовали фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В городе разразился скандал, когда в соцсетях Леонтовича были обнаружены эти фотографии. Молодой человек, являясь пропагандистом однополой любви, выступал перед школьниками, читал лекции по воспитанию советникам директоров школ и пользовался поддержкой местных властей.
После огласки Леонтович удалил эти посты, а региональные власти пообещали разобраться с этой ситуацией.
При этом, по словам Хинштейна, это не единичный случай в регионе. Накануне политик получил сообщение от родителей учеников самарской школы №132. Они убеждены, что советник директора по воспитанию, учитель русского языка и литературы Дмитрий Гудков также занимается пропагандой ЛГБТ*.
Подозрения возникли после того, как были обнаружены многочисленные группы в социальных сетях подобной направленности, на которые был подписан преподаватель.
Хинштейн направил обращения в региональную прокуратуру, лично губернатору и мэру с требованием разобраться в этой ситуации и защитить детей о пропаганды нетрадиционных ценностей.
Также политик проинформировал о происходящем в регионе министра просвещения России Сергея Кравцова и руководство Росмолодёжи.
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*запрещённая в России экстремистская организация
После огласки Леонтович удалил эти посты, а региональные власти пообещали разобраться с этой ситуацией.
Подозрения возникли после того, как были обнаружены многочисленные группы в социальных сетях подобной направленности, на которые был подписан преподаватель.
Хинштейн направил обращения в региональную прокуратуру, лично губернатору и мэру с требованием разобраться в этой ситуации и защитить детей о пропаганды нетрадиционных ценностей.
Также политик проинформировал о происходящем в регионе министра просвещения России Сергея Кравцова и руководство Росмолодёжи.
Читайте также:
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*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова