Хинштейн: у охраны в «Крокусе» было оружие, но она работала без него

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У охраны, работавшей в «Крокус Сити Холле», было оружие, однако было оно в спецпомещении, а охранники на входе несли службу без него. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее РИА Новости сообщало, что Генеральная прокуратура РФ не нашла нарушений в работе охранников в «Крокус Сити Холла» во время теракта.
Хинштейн пояснил, что по закону частные охранные организации не имеют права организовывать вооруженные посты на объектах массового пребывания людей. ЧОО обязаны лишь охранять их со служебным оружием.
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Хинштейн пояснил, что по закону частные охранные организации не имеют права организовывать вооруженные посты на объектах массового пребывания людей. ЧОО обязаны лишь охранять их со служебным оружием.
«У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Таким образом, Хинштейн считает, что закон необходимо изменить и возложить вооруженную охрану именно на ЧОО. По его словам, соответствующая инициатива уже прорабатывается.
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Элина Позднякова