Депутат Нилов призвал сплотиться на фоне трагедии в Крокусе

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Депутат Госдумы, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» россиянам необходимо сплотиться и быть максимально бдительными.
«Произошла страшная трагедия. Но её непосредственные виновники уже задержаны нашими правоохранительными органами и дают показания. Очевидно, какие цели преследовали негодяи — посеять страх, панику и хаос среди нашего общества. Нам всем надо сплотиться, не опускать руки и быть предельно внимательными», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он также призвал граждан передавать любую информацию, которая может представлять интересе для оперативников, передавать правоохранителям.
«Это точка полного невозврата. В отношении тех, в чьих действиях есть состав преступления — публичное оправдание терроризма, должны быть возбуждены уголовные дела. С последующими, пусть даже и заочными приговорами и объявлением в международный розыск. … А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почётного звания «Народный артист России», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.
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Мелисса Тимофеева