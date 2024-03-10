Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище

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В Ростове-на-Дону полицейские осуществляют проверку и ищут лиц, которые разместили запрещенную символику на городском объекте, передает РИА Новости.
«Сотрудники Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводят проверку и выясняют личности лиц, разместивших запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин