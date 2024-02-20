Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

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Кабмин отклонил проект о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ*, предложенный главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной.
Она выразила недовольство тем, что кабмин не предоставил официального отзыва о проекте, который был направлен еще в декабре 2022 года. Предложенные поправки предусматривали установление уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщает Lenta.ru.
В то время как Останина продолжала настаивать на актуальности своего предложения, правительственная комиссия по законопроектной деятельности высказала опасения относительно возможных правовых коллизий. Она утверждает, что действующие статьи уголовного кодекса уже предусматривают уголовное преследование за аналогичные деяния, такие как развратные действия или распространение порнографии.
Эта ситуация произошла в контексте ранее принятого закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, который включает в себя и пропаганду педофилии. Верховный суд России ранее признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его на территории страны, что стало частью широкого законодательного ряда мер по контролю за этой сферой.
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В то время как Останина продолжала настаивать на актуальности своего предложения, правительственная комиссия по законопроектной деятельности высказала опасения относительно возможных правовых коллизий. Она утверждает, что действующие статьи уголовного кодекса уже предусматривают уголовное преследование за аналогичные деяния, такие как развратные действия или распространение порнографии.
Эта ситуация произошла в контексте ранее принятого закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, который включает в себя и пропаганду педофилии. Верховный суд России ранее признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его на территории страны, что стало частью широкого законодательного ряда мер по контролю за этой сферой.
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*движение признано экстремистским в России
Маруняк Сергей Дмитриевич