Хинштейн высказался об избиении инвалида-участника СВО на парковке

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Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал инцидент с избиением ветерана специальной военной операции в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Некоторые персонажи утратили связь с реальностью и минимальное представление о человечности. Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, — это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом», — написал депутат.Шокирующий инцидент произошел вечером 18 декабря в Биржевом переулке. 40-летний участник спецоперации увидел автомобиль марки Lexus, частично припаркованный на тротуаре. Мужчина сделал замечание двоим горожанам, которые находили рядом с машиной. Замечание обернулось дракой. Мужчины побили инвалида и скрылись. Позже их задержали, возбуждено уголовное дело.
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