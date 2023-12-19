В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

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В австралийском городе Сидней полиция задержала четверых подозрительных молодых людей на стоянке, после чего в доме одного из них был обнаружен кокаин стоимостью в миллиард долларов. Об этом пишет Guardian.
Правоохранители в понедельник, 18 декабря, получили сообщение о взломе и проникновении в жилой блок на севере города. Прибыв на место происшествия, они увидели на подземной автостоянке четырех мужчин в автомобиле Toyota Yaris, на которых была чёрная одежда и маски.
Кроме того, полицейские нашли в машине лом, нож для мяса, перчатки, канцелярский нож, стяжки и мигающие фонари. По их словам, эти предметы соответствовали попытке похищения.
После установления личности 24-летнего молодого человека, которого, по версии полиции, четверо мужчин хотели ограбить и похитить, полиция провела обыск в квартире и обнаружила 722 кг кокаина. Отмечается, что его стоимость на чёрном рынке составляет до миллиарда долларов.
Молодого человека арестовали и предъявили обвинение в поставках запрещённого вещества в крупном размере. Четверых молодых людей от 19 до 24 лет также задержали, их обвиняют в проникновении с намерением совершить кражу, участии в преступной группировке и хранении орудий для взлома.
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Кроме того, полицейские нашли в машине лом, нож для мяса, перчатки, канцелярский нож, стяжки и мигающие фонари. По их словам, эти предметы соответствовали попытке похищения.
Молодого человека арестовали и предъявили обвинение в поставках запрещённого вещества в крупном размере. Четверых молодых людей от 19 до 24 лет также задержали, их обвиняют в проникновении с намерением совершить кражу, участии в преступной группировке и хранении орудий для взлома.
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Диана Аванесян