В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

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В Новосибирске случайные прохожие спасли девочку, упавшую в яму в Кировском районе. Ребёнок около двух часов пролежал на 20-градусном морозе, пишет группа «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.
Происшествие случилось в понедельник, 18 декабря, в ЖК «Матрешкин двор». Женщина, выгуливавшая собаку, заметила, что девочка лежит в яме и не может выбраться самостоятельно.
Региональное МВД начало проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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«Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на «скорой». Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — рассказали очевидцы.
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Диана Аванесян