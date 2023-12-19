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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

19 декабря 2023, 06:23
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новосибирске случайные прохожие спасли девочку, упавшую в яму в Кировском районе. Ребёнок около двух часов пролежал на 20-градусном морозе, пишет группа «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.
Происшествие случилось в понедельник, 18 декабря, в ЖК «Матрешкин двор». Женщина, выгуливавшая собаку, заметила, что девочка лежит в яме и не может выбраться самостоятельно.

«Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на «скорой». Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — рассказали очевидцы.


Региональное МВД начало проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки
19 декабря 2023, 06:35

Фото: iStock/jittawit.21

В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Toyota. Из-за полученных травм пострадавшую госпитализировали, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по ЯНАО.
«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — говорится в публикации.

​Предварительно, водитель ​Toyota не заметил переходящую дорогу девушку и сбил её. Обстоятельства ​инцидента в настоящее время устанавливаются.

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#дтп
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В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме
МЧС: В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме
19 декабря 2023, 05:59

Фото: iStock/Diy13

В Красноярске два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке в Ленинском районе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на ГУ МЧС Красноярского края.
Возгорание произошло 18 декабря вечером на втором этаже дома по улице 26 Бакинских комиссаров. На место происшествие прибыли спасатели, им удалось спасти 50 взрослых и 15 детей. Отмечается, что ещё 45 жильцов пятиэтажного дома смогли эвакуироваться самостоятельно.

В результате пожара два человека погибли, ещё шесть взрослых и один ребёнок пострадали. Огонь полностью ликвидирован, в тушении участвовали 57 спасателей и 22 единицы техники.

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#происшествие
#спасатели
#мчс
#возгорание
#дома
#пожар
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Стала известна предварительная причина смерти «Пухляша» из Little Big
РЕН ТВ: Танцор и шоумен Дмитрий Красилов мог умереть из-за проблем с сердцем
19 декабря 2023, 05:25

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

18 декабря стало известно о смерти 29-летнего актёра и танцора Дмитрия Красилова. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем, об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Аналогичную причину смерти Красилова называет Telegram-канал SHOT.

Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако правоохранители всё же решили провести проверку.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова, комментируя произошедшее, отметила, что артисту нельзя было так интенсивно танцевать, не обращая внимание на огромную нагрузку на сердечную мышцу и скелет в целом.

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#шоу-бизнес
#танцы
#смерть
#происшествия
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В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки
ТАСС: В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки
19 декабря 2023, 05:05

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Хабаровске суд назначил срок в колонии строгого режима и штраф экс-сотруднику таможни за взятки при импорте и экспорте продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
«Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни, который признан виновным в получении взяток, в том числе в особо крупном размере», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Подсудимого приговорили к штрафу в размере 6,4 млн руб. и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что заместитель начальника таможенного поста с 2019 года по 2021 год регулярно получал от гендиректора лесозаготовительной компании взятки, общая сумма которых составила 1,6 млн руб. За полученные деньги фигурант оказывал содействие владельцу лесозаготовительной компании в выпуске экспортируемых лесоматериалов без таможенного досмотра.

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#суд
#приговор
#деньги
#таможня
#колония
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В Бурятии задержали мужчину, угрожавшего ребёнку расправой
19 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/ronstik

В городе Северобайкальск мужчина домогался ребёнка на улице. Об этом пишет Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
Инцидент случился в одном из дворов города и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина хватает девочку за шею и приставляет какой-то предмет ей к горлу. После этого злоумышленник попытался увести ребёнка за собой, но школьнице удалось вырваться. Мужчина ещё несколько метров преследовал её, а затем скрылся во дворах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело

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#инцидент
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#происшествия
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#полиция
#ребёнок
#девочка
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Вылетевший с Камчатки в Магадан самолёт вернулся обратно из-за лампочки
19 декабря 2023, 03:56

Фото: iStock/Dushlik

Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
«Самолет ЯК-40 <...>, следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета, так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка», — сообщили журналистам в «Камчатском авиапредприятии».

Каких-либо деталей инцидента не приводится, кроме того, что борт был заменён по возвращении, и все пассажиры были вновь отправлены в Магадан.

Это уже второй инцидент с лайнерами Як-40, принадлежащему данной авиакомпании. Напомним, 16 декабря борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в камчатском аэропорту Оссора из-за свежевыпавшего снега.

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#камчатка
#самолет
#происшествия
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Число погибших от землетрясения в Китае увеличилось до 111 человек
19 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Petrovich9

По меньшей мере 111 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,2 в китайской провинции Ганьсу, сообщило Центральное телевидение КНР.
Ранее агентство Синьхуа сообщало о том,что погибли 86 человек, и ещё 96 были ранены.

В местных СМИ сообщается, что системы водоснабжения, дороги, дома и другая инфраструктура, прилегающие к эпицентру землетрясения, получили повреждения «различной степени». Оно произошло примерно в 100 км к юго-западу от столицы провинции Ганьсу, Ланьчжоу. Больше всего пострадал уезд Цзишишань, находящийся в центре зоны бедствия.

В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».

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#китай
#землетрясение
#погибшие
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В Китае от землетрясения погибли 86 человек
Синьхуа: В Китае от землетрясения погибли 86 человек, ещё 96 ранены
19 декабря 2023, 01:59

Фото: iStock/hxdbzxy

В Китае в результате мощного землетрясения в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу погибли не менее 86 человек.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий землетрясений.

Уточняется, что ещё 96 человек ранены.

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#китай
#землетрясение
#погибшие
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В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
Е1.RU: В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
19 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге 17 декабря во дворе многоэтажного дома на улице 40-летия Комсомола обнаружили труп девушки. Об этом сообщает Е1.RU.
Очевидцы рассказали, что девушка была в наушниках и полураздетая.

«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — цитирует издание слова одной из свидетельниц.

Предварительно, погибшей было 25 лет.

Правоохранители в настоящее время не давали комментариев по поводу происшествия.

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#происшествия
#девушка
#екатеринбург
#труп
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