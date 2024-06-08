Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VPN

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Вводить ответственность за использование VPN-сервисов неправильно. Должны быть «белые VPN», заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что его позиция по данному вопросу не изменилась. В настоящее время закон не предусматривает ответственности за использование VPN-сервисов. Но и вводить её Хинштейн считает неправильным.
Вместо этого следует сделать «белые VPN», чем уже занимаются представители бизнеса. В таких сервисах данные будут сохраняться, а не уходить в другие государств или вороваться.
Также Хинштейн назвал и позитивные стороны таких сервисов. В частности, он привёл Китай, где многие ресурсы недоступны без VPN. Так человек, проживающий в этой стране и работающий в коммерческой структуре на удаленке, не может связаться с начальством. В такой ситуации «белый VPN» как технологическое устройство вполне возможен.
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Вместо этого следует сделать «белые VPN», чем уже занимаются представители бизнеса. В таких сервисах данные будут сохраняться, а не уходить в другие государств или вороваться.
Также Хинштейн назвал и позитивные стороны таких сервисов. В частности, он привёл Китай, где многие ресурсы недоступны без VPN. Так человек, проживающий в этой стране и работающий в коммерческой структуре на удаленке, не может связаться с начальством. В такой ситуации «белый VPN» как технологическое устройство вполне возможен.
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Анастасия Чинкова