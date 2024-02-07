IT-эксперт Курочкин: «Заблокировать VPN как технологию невозможно»

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Эксперт по кибербезопасности и специалист по IT Алексей Курочкин заявил, что полностью заблокировать VPN-сервисы в России невозможно.
«Совсем заблокировать VPN как технологию невозможно. Всё это крупные VPN-сервисы. Как блокируются? Они заблокируют сервера как сейчас сайты блокируют. Любой сервис, любой сайте — это сервер в Интернете. Роскомнадзор ставит на блокировку список заблокированных ресурсов и для пользователей, провайдеров становится недоступным это сервис. Соответственно, все эти крупные сервисы потеряют клиентов, потеряют деньги», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Курочкин.
Поэтому, по его мнению, VPN-сервисы будут открывать новые сервера и пытаться обходить блокировки.
«Когда мы используем подобный сервис, мы пропускаем через него много информации, которая является объективно чувствительной. Если просто зайти на сайт и посмотреть, то это одно, а если вводить логин и пароль от какого-то аккаунта, то надо понимать риски, что информация об этом может передаваться владельцам сервиса. И при использовании определённых уязвимостей протоколов соединения, теоретически, возможна компрометация этих самых аккаунтов, их передача, фактически, в чужие руки», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.
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