В России предупредили об опасности использования VPN-сервисов

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Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил об опасности VPN-сервисов, передает РИА Новости.
По его словам, использование VPN-сервисов может привести к вовлечению в преступные заговоры, в частности к DDoS-атакам на государственные ресурсы.
Депутат добавил, что программы, устанавливаемые для создания VPN-соединений, всегда могут включать какие-то дополнительные функции.
1 марта в России вступил в силу закон о запрете распространения VPN-сервисов, и Роскомнадзор заявил, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим эти сервисы, чтобы обойти блокировку.
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Депутат добавил, что программы, устанавливаемые для создания VPN-соединений, всегда могут включать какие-то дополнительные функции.
«Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», – сказал он.
1 марта в России вступил в силу закон о запрете распространения VPN-сервисов, и Роскомнадзор заявил, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим эти сервисы, чтобы обойти блокировку.
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Александр Климов