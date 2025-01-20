Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском местной чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать в Индию. Глава региона выразил недоумение в ходе заседания правительства, пишут «Курские новости».
Мусьял является руководителем министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Во время заседания Хинштейн обратился к ней, а потом заметил, что чиновница отсутствует. Выяснилось, что она отправилась в отпуск до конца недели, и, по словам руководителя администрации губернатора региона Александра Крылова, сейчас находится в Индии.
Хинштейн возмутился этим, отметив, что в нынешней ситуации запрещен выезд за пределы страны без уведомления главы региона. Также он задался вопросом: «Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?».
Врио губернатора напомнил, что в настоящее время правительство работает в регионе, ведущем боевые действия. После он заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, если родной регион ещё не освобождён.
При этом Хинштейн сослался на закон, который не даёт ему права ограничивать выезд чиновников в другие страны. Но всё же назвал такое решение неуместным во время проведения СВО.
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Хинштейн возмутился этим, отметив, что в нынешней ситуации запрещен выезд за пределы страны без уведомления главы региона. Также он задался вопросом: «Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?».
Врио губернатора напомнил, что в настоящее время правительство работает в регионе, ведущем боевые действия. После он заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, если родной регион ещё не освобождён.
При этом Хинштейн сослался на закон, который не даёт ему права ограничивать выезд чиновников в другие страны. Но всё же назвал такое решение неуместным во время проведения СВО.
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Анастасия Чинкова