Хинштейн надел форму с погонами на встречу с жителями Курской области

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришёл на встречу с жителями региона, находящимися в пунктах временного размещения, в форме с погонами. Соответствующее видео он представил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что глава региона одел форму, напоминающую офисный китель ВС РФ оливкового цвета с погонами без знаков отличия. На груди видны нашивки с фамилией, инициалами и должностью Хинштейна.
Отмечается, что чиновник окончил Московский университет МВД РФ по специальности «правоведение». Он имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы. Однако форма внутренней службы МВД отличается от той, что была на Хинштейне во время встречи с курянами. Его форма также напоминает верхний элемент офисной формы государственного советника.
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Анастасия Чинкова