Никому не верю: Хинштейн резко высказался о местных чиновниках

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)
Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам. Во время встречи с жителями региона он дал обещание разобраться с представителями власти, которые могут быть замешаны в коррупционных схемах.
«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить», — сказал врио губернатора.
Хинштейн подчеркнул, что у него вызывают подозрения некоторые чиновники, входящие в состав аппарата власти в области, а также пообещал принять соответствующие меры. По его заверению, с материалами о коррупции в регионе уже работают правоохранительные органы, а все дела находятся под его личным контролем.
«Будет порядок и справедливость», — пообещал Хинштейн.
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