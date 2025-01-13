Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
Врио главы Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии, которые пользователи оставляют под их постами в соцсетях. Такое заявление он сделал в ходе заседания правительства региона, видео представлено в аккаунте правительства Курской области во «ВКонтакте».
Ранее в декабре Хинштейн поручил подчинённым ему министрам завести страницы в соцсетях.
В ходе заседания глава региона обратил внимание на то, что ряд чиновников ограничил возможность комментирования постов. Им дали неделю на то, чтобы открыть доступ к обсуждениям.
При этом Хинштейн позволил подчинённым удалять комментарии, содержащие оскорбления или дискриминационные высказывания. Однако, если текст сформулирован корректно, но является неприятным лично для чиновника, то он, несмотря на эмоции, обязан на него ответить.
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В ходе заседания глава региона обратил внимание на то, что ряд чиновников ограничил возможность комментирования постов. Им дали неделю на то, чтобы открыть доступ к обсуждениям.
При этом Хинштейн позволил подчинённым удалять комментарии, содержащие оскорбления или дискриминационные высказывания. Однако, если текст сформулирован корректно, но является неприятным лично для чиновника, то он, несмотря на эмоции, обязан на него ответить.
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Анастасия Чинкова