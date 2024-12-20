«Свинство»: директор школы в Курской области резко ответил на пост Хинштейна

Александр Хинштейн (фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Директор суджанской школы Сергей Кондояниди резко ответил на пост врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Об этом пишет местный портал «Друг для друга».
Отмечается, что в соцсети «ВКонтакте» Хинштейн опубликовал пост, в котором рассказывал об эвакуации школьников. Глава региона отметил, что Кондояниди вывез всех школьников, по несколько раз возвращался, рискуя жизнью, но сумел спасти всех.
Директор школы оставил комментарий под этим постом, в котором опроверг личное участие в эвакуации детей и потребовал удалить ложную информацию.
Кондояниди заявил, что не понимает, зачем вбрасывается такая информация, а также добавил, что никогда не приписывал себе чужие заслуги. После он назвал заявление Хинштейна «свинством».
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Директор школы оставил комментарий под этим постом, в котором опроверг личное участие в эвакуации детей и потребовал удалить ложную информацию.
Кондояниди заявил, что не понимает, зачем вбрасывается такая информация, а также добавил, что никогда не приписывал себе чужие заслуги. После он назвал заявление Хинштейна «свинством».
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Анастасия Чинкова